La gestió de l’“última milla”

Les càrregues i descàrregues comercials sempre han estat una assignatura pendent a la ciutat. Els matins, els carrers del Centre s’omplen de vehicles que porten les mercaderies a comerços i restaurants. La logística a les ciutats s’ha tornat més complexa després de la pandèmia amb l’impuls de les grans plataformes de venda en línia. I és que la gestió de l’anomenada “última milla” cada cop és més difícil. S’han plantejat diferents projectes per ser més sostenibles, com per exemple “microhubs” de mercaderes, des d’on es repartiria el material al centre de la ciutat amb tricicle. Així, es reduirien les emissions contaminants. De moment, no se n’ha tirat cap endavant. Ara es preveu crear una aplicació mòbil gratuïta per als conductors del transport de mercaderies. Aquesta solució ha de permetre controlar millor l’estacionament, afavorir la rotació de vehicles i reduir l’impacte del transport de mercaderies en la mobilitat urbana. Alguna mesura s’ha de prendre.\r\n