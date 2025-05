Les fires de barri es consoliden

La Fira Medieval de Can Boada va tornar a ser un èxit. Enguany s’ampliaven espais i activitats i la gent hi va respondre. I és que el comerç de barri ha de buscar idees noves per atreure clients per poder competir amb unes condicions molt complicades: les vendes en línia i les grans cadenes. Si més no, obrir una botiga fora del centre és més que un atreviment. Per això, s’ha d’elogiar apostes com les que estan fent les associacions de comerciants de la ciutat, amb idees com el Volta per Volta, la Fira Pirata al Roc Blanc, la Fira del Bolet a Sant Pere, la Fira de la Paella de la Maurina, la Fira de l’Oliva i Walpurgis a Sant Pere Nord. S’ha de reconèixer l’esforç i la creativitat que tenen aquests comerciants per portar als barris una vitalitat que s’agraeix a la primavera. Sabem que aquests caps de setmana abans de la Festa Major de Terrassa estaran plens d’activitats socials i culturals. I hem de dir-ho: això ens agrada i molt. Per tant, desitgem molt futur a les fires de barri.