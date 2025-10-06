Opinió

Liderar projectes europeus

06 d’octubre de 2025

Sovint parlem la potència de les entitats de la ciutat. En aquest cas tenim un exemple en la Factoria Social de Terrassa (LaFACT). La institució terrassenca liderarà “A.LL.D. Project: Enrichment, Transfer and Scale-Up of an Innovative Insertion Model”, un projecte europeu que té com a objectiu impulsar la inclusió de persones desocupades de llarga durada en el món laboral. La iniciativa, amb una durada de 36 mesos (2025–2028) i una dotació de 3, 7 milions d’euros, millorarà l’ocupabilitat i les oportunitats de persones desocupades de llarga durada amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l’espectre autista i problemes de salut mental. No és estrany que hagin triat LaFACT per coordinar i liderar aquest projecte. Els terrassencs ja fa molts anys que coneixem tot allò que fa aquesta entitat per a la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Per tant, les institucions europees han de saber que estan en les millors mans.

