L’incivisme dels patinets elèctrics

Parlem sovint de l’impacte que han tingut els vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat. Malgrat que pugui haver-hi excepcions, l’incivisme ja s’ha associat amb els usuaris dels VMP i, més concretament, dels patinets elèctrics. Si més no, durant el 2025, la Policia Municipal va posar 1.671 sancions, 123 més que el 2024. La infracció més habitual ha estat circular fora dels espais autoritzats. La segueixen circular més d’una persona en un mateix VMP i l’ús d’auriculars o casc connectats a dispositius de so mentre es condueix. L’Ajuntament va requisar prop d’un centenar de patinets elèctrics i bicicletes per infraccions o per abandonament a la via pública. Més enllà de les campanyes de control, només queda que entri en vigor la nova normativa estatal impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT), que obligarà a disposar d’assegurança, certificat de circulació i inscripció al Registre de Vehicles. Veurem si així hi ha un ús més responsable dels patinets.\r\n