És l’últim pressupost del mandat. De fet, són el que ha de marcar quines són les prioritats de l’últim any de l’equip de govern. L’Ajuntament de Terrassa gestionarà l’any vinent un pressupost ordinari de 283,54 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de 17,8 milions (+6,70%) respecte al del 2026. La tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, va presentar ahir les xifres d’uns comptes que destaquen per la congelació generalitzada de tributs locals, l’impuls de les transferències de l’Estat i un reforç notable en la plantilla de la Policia Municipal i el transport públic. Pel que fa a les inversions directes, la previsió inicial se situa en 11,5 milions d’euros. Les xifres ja estan sobre la taula. Si més no, és una proposta. Caldrà veure a partir d’ara de quina manera ho entomen els partits de l’oposició. Comencen les setmanes de diàleg, negociació, concessions, partides i contrapartides. En definitiva, temps de fer política.\r\n