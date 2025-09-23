Malalties d’una gran minoria

Les malalties minoritàries, també conegudes com a malalties rares o poc freqüents, són un grup de patologies ampli i molt divers que pel seu elevat nombre –més de 7.000– i baixa incidència –cadascuna d’elles afecta 1 persona per cada 2.000 habitants– resulten unes grans desconegudes. Si bé el nombre d’afectats per cada malaltia minoritària és baix, el conjunt de malalts de totes les patologies suposa un grup nombrós: només a Catalunya hi ha 400.000 persones afectades, les mateixes que pateixen diabetis. Es tracta, doncs, d’una gran minoria. Per tant, qualsevol iniciativa per donar veu a les persones que conviuen amb aquestes patologies sovint invisibles pot ser un gran pas endavant. Terrassa acollirà la 1a Jornada de Malalties Rares, Minoritàries, Ultra-rares i Sense Diagnòstic amb la participació d’experts, la comunitat científica i els pacients. Una iniciativa que és molt benvinguda per donar visibilitat i avançar en la recerca.\r\n