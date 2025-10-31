Un 3% dels vehicles, afectats

La posada en marxa de la zona de baixes emissions (ZBE) ja és imminent. Després de mesos de debats i proves, a partir de l’1 de desembre del 2025, la ZBE començarà a funcionar amb plena vigència i control sancionador. Els vehicles que accedeixin al centre sense autorització rebran un avís postal a casa. Cal tenir en compte que tots els vehicles sense distintiu ambiental podran entrar-hi fins a 24 dies l’any sense fer cap tràmit. A partir d’aquí, rebran una sanció de 200 euros. Estem parlant que del total de turismes censats a Terrassa, el 13% no tenen etiqueta de la DGT, segons dades del 2025. No obstant això, de moment les càmeres que han dut a terme proves detecten un 3% de vehicles sense etiqueta al Centre. A més, la normativa preveu múltiples excepcions. Per tant, l’afectació de la mesura no serà tan rellevant com es podia preveure. Caldrà veure quin benefici ambiental comportarà per a la ciutat amb aquestes condicions.\r\n