Continuïtat de les inversions

La tercera fase del parc de la República (800.000 euros), l’última fase del Condicionament Terrassenc (1,8 milions), la reforma del carrer d’Arquimedes (925.000 euros), la rehabilitació de la Masia Freixa (2 milions), la millora dels mercats municipals (1,5 milions), la modernització de la xarxa de Taigua (5,6 milions) i la renovació de col·lectors i clavegueram (950.000 euros). Aquestes són les principals inversions incloses en el pressupost municipal per al 2026. En total, es destinaran 15,4 milions per millorar l’espai públic, l’habitatge, mercats i mobilitat. Però estem en el tercer any de mandat i això es nota. Com? Són partides ja conegudes o previstes anteriorment. És a dir, s’ha apostat per l’austeritat i per donar continuïtat a projectes ja iniciats. Per tant, no trobarem grans obres noves amb pressupostos milionaris, com podia passar abans. Ara és l’hora d’anar acabant les apostes que marcaran els pròxims anys de la ciutat.\r\n