Un pressupost per no tornar enrere

A l’edició d’avui, hi ha dues notícies que, si es posen al costat, ens poden fer reflexionar sobre l’estat actual de la ciutat i la seva evolució històrica. En primer lloc, el ple de Terrassa va aprovar ahir el pressupost municipal per al 2026, que preveu 265,6 milions d’euros –un 4% més que el 2025–, amb el suport del govern (Tot per Terrassa i Junts) i l’abstenció del PSC i d’ERC. Els comptes inclouen 15,4 milions en inversions a l’espai públic, l’habitatge, la millora d’equipaments educatius i esportius i projectes la reforma del carrer d’Arquimedes, el parc de la República, la Masia Freixa i els mercats municipals. Tot i que això sembla un fet gairebé ordinari, pren la seva rellevància si recordem quina era la situació de la ciutat durant la Transició, com s’explica a l’exposició que l’Arxiu Tobella inaugura avui. Tot allò que tenim ara és gràcies a la lluita per les llibertats d’aquells anys. Ara que l’ascens de l’extrema dreta és un fet, cal tenir-ho molt present per evitar tornar enrere.\r\n