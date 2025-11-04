El registre per a un habitatge protegit

Terrassa té 736 habitatges protegits en marxa, en titularitat pública o en col·laboració amb entitats privades. D’aquests, destaquen els 258 habitatges de Can Colomer, els 190 de Torre-sana, els 37 del Vapor Cortès o els 61 de l’antiga AEG, que es preveu que finalitzin entre el 2026 i el 2028. A més, la ciutat podria sumar 340 habitatges més abans del 2028, gràcies a noves convocatòries de la Generalitat. En paral·lel, també s’estan desenvolupant projectes privats que inclouran pisos amb preus d’HPO, com els 85 habitatges de la carretera de Rellinars, els 25 de Sala Badrinas o els 42 de la rambleta del Pare Alegre. Tenint en compte la necessitat que hi ha d’aconseguir un habitatge accessible, cal una bona campanya d’informació als ciutadans i un procés de registre rigorós perquè qui pugui optar-hi ho faci amb totes les garanties. L’Ajuntament ha iniciat una iniciativa, que esperem que arribi a tothom, amb un procés que doni oportunitats a tots aquells que compleixin els requisits.\r\n