Un segle aixecant la persiana

Si ets terrassenc, segurament hauràs comprat en alguna o diverses d’aquestes botigues: la Carnisseria Mari Torrent, ubicada al Mercat de la Independència; la Ferreteria Paloma, que va néixer el 1864 i està situada al carrer Major; la Floristeria Gras, de la plaça de Salvador Espriu; l’Herbolari Rosa Coma, del carrer de Sant Cristòfor; Casanovas 1906, que està al raval de Montserrat; Calçats Bruguera, del carrer Cremat; Casamitjana, del carrer de Vallhonrat, o Casanovas i Antonell. Són establiments centenaris. La Generalitat ha posat en marxa un mapa digital que permet localitzar i conèixer els comerços amb més de cent anys d’història. Aquestes vuit botigues de la ciutat es poden trobar en aquest document. En un moment complicat per al petit comerç local, amb la competència de les grans cadenes i d’Internet, s’han de valorar aquestes botigues que fa més d’un segle que aixequen la persiana i ofereixen el millor servei als terrassencs.\r\n