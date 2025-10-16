Moda, audiovisual i patrimoni

El Moaré és un festival que costa de definir, però que ja és atractiu només pel seu plantejament i la seva aposta. De fet, avui comença la segona edició. I per què és tan especial aquesta cita? Doncs perquè es desenvolupa en cinc espais emblemàtics de la ciutat: naus industrials rehabilitades com el Vapor de Prodis, el Vapor Albiñana i les naus de Cal Reig, i dos museus vinculats al passat com el Museu Tèxtil i el MNACTEC. Assistir a les activitats que es facin en aquests llocs ja és prou interessant, perquè és patrimoni industrial de la ciutat. Però si s’hi barreja la moda i l’audiovisual, tenim un còctel espectacular per als terrassencs i els visitants de fora de la ciutat. Si més no, el tèxtil és al nostre ADN. I ara el sector audiovisual forma part del present i d’un futur molt prometedor de Terrassa. En definitiva, el Moaré serà un èxit una edició més, perquè projectarà a l’exterior una ciutat moderna i innovadora amb un patrimoni arquitectònic i cultural molt ric.\r\n