Quan l’abús passa desapercebut

La violència masclista ha trobat noves vies. L’àmbit digital s’ha convertit en un nou camp de batalla on el control i l’abús es disfressen de normalitat. Els experts ho constaten: entre adolescents —i no tan adolescents—, conductes com la revisió del mòbil, la pressió per compartir contrasenyes o la geolocalització constant sovint no es perceben com a violència. Les xerrades que Mossos i experts fan als centres educatius busquen trencar aquesta falsa sensació de normalitat. La petjada digital i la difusió no consentida d’imatges íntimes —presentades massa sovint com una “venjança”— són un altre front alarmant. El futur immediat tampoc és tranquil·litzador. Les eines de manipulació digital, com els “deep fakes”, ja han arribat als instituts. La tecnologia avança ràpidament; la violència masclista, per desgràcia, s’hi adapta. El repte és immens i exigeix una resposta social, educativa i institucional. És imprescindible actuar; no podem quedar-nos en mode avió.\r\n