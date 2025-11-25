Millores esperades als poliesportius

El pla de 3,5 milions per renovar els equipaments esportius de Can Jofresa, les Arenes i Sant Llorenç és una actuació necessària i llargament esperada. El mal estat del tartà de Can Jofresa feia temps que reclamava una intervenció decidida, igual que la coberta d’una pista a les Arenes o l’adequació dels vestidors de Sant Llorenç. L’Ajuntament ha sol·licitat 1,25 milions en subvencions a la Generalitat, un suport que ajudaria a accelerar les obres, però el consistori hauria de ser capaç de garantir que el calendari de millores i la inversió avancin amb determinació més enllà de l’ajut que pugui arribar. Aquestes millores no només modernitzen els equipaments, sinó que també permeten un ús més continuat i segur per a clubs, escoles i veïns. Terrassa necessita espais esportius en condicions i un manteniment que eviti que tornin a degradar-se. La ciutat té l’oportunitat d’avançar en equipaments que contribueixen a la salut, la cohesió i la vida comunitària.\r\n