Nou curs polític amb deures

S’acaba l’agost i comença l’activitat a tot arreu. També la política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença dilluns el nou curs polític. Des de Terrassa hem volgut repassar aquells temes que estan pendents del govern català. Val a dir que en el primer any d’Illa, ha començat la construcció del nou parc de bombers, s’ha posat la primera pedra de la nova residència a Sant Pere Nord i s’ha fet una nova convocatòria del Pla de Barris, al qual Terrassa presentarà el projecte de Can Parellada. No obstant això, encara queden temes pendents que són rellevants per als terrassencs. Els més urgents: el nou edifici de l’institut escola Sala i Badrinas, els dos CAP i el CUAP, l’oficina conjunta de Mossos i Policia i la ronda Nord. Durant l’últim any, diferents consellers de diferents àrees han visitat la ciutat. Tanmateix, Illa i Ballart encara no han tingut cap trobada. Esperem que el diàleg es mantingui pel bé dels projectes conjunts d’ambdues institucions.\r\n