La reducció de la criminalitat

La criminalitat es va reduir un 9,1% durant el 2025 a Terrassa. Aquesta xifra va sortir ahir al Consell de Seguretat de la ciutat. En general, els delictes més tradicionals com els robatoris amb força, els furts i els danys van disminuir l’any passat. També es van reduir els delictes contra la llibertat sexual. I la tendència a l’alça és per a la delinqüència virtual. Una explicació a aquestes dades es podria trobar en la millora de l’eficàcia policial. De fet, la taxa de resolució dels casos se situa en el 41,4%, 4,4 punts més que l’any anterior. A més, les detencions han augmentat un 2,7%. Això són xifres que grups amb interessos partidistes voldran desacreditar per donar arguments al seu discurs. Una altra cosa és la percepció de seguretat. Per això, des de fa mesos els cossos policials treballen amb operatius conjunts contra la multireincidència. I amb la nova llei aprovada recentment es posarà fi a la impunitat d’aquesta mena de delinqüents.\r\n