Prou agressions al personal sanitari

L’any passat hi va haver 3.039 agressions a professionals sanitaris a Catalunya. Aquestes actituds afecten sobretot dones i professionals d’atenció primària, amb una distribució molt semblant entre el personal d’infermeria (27%), els facultatius (27%) i els administratius (23%). Gairebé el 90% dels casos són agressions no físiques, com ara insults, injúries i amenaces, i es produeixen principalment en l’atenció presencial. Els llocs més recurrents on tenen lloc aquests episodis són les consultes (39%) i els taulells d’admissió o informació (28%). Ahir, uns 200 professionals de l’atenció primària del Vallès van expressar la seva inquietud per l’augment d’episodis de violència, tant física com verbal, al seu lloc de treball. Ho van fer en una jornada celebrada a MútuaTerrassa. Cal una sensibilització social per solucionar aquesta xacra. Els usuaris han d’entendre que el personal està de part seva i que també pateix les condicions precàries de la sanitat.\r\n