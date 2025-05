Sense acord sobre mobilitat. I ara què?

Fa tot just una setmana, demanàvem en aquest editorial consens polític per al ple de mobilitat. S’havia explicat quina seria la seva estructura i la participació de deu entitats. La sessió es va celebrar ahir i res de res. Cap conclusió, cap pacte, cap acord. En defi nitiva, les posicions polítiques van ser més fortes que la fl exibilitat i l’acostament de postures pel bé de la ciutat. I així és molt difícil fer millores a Terrassa. Les deu entitats van exposar

durant cinc minuts cadascuna quines eren les prioritats per avançar en la manera de moure’s per la ciutat. Tot plegat va quedar en una exposició d’opinions sense cap intenció d’entomar l’acció i prendre’s seriosament el problema. Després de tot plegat, ens preguntem: i ara què? Perquè les mancances continuen existint. Uns i altres han perdut l’oportunitat de fer-hi front de forma conjunta sense tenir en compte interessos partidistes. Després del ple, el perjudicat torna a ser el ciutadà.