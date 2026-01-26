Un nou model de gestió de Rodalies

Podríem parlar d’un dilluns negre a la xarxa de trens de Rodalies, però que el servei pateixi interrupcions, deixi de funcionar i hi torni, que la megafonia informi tard de les incidències i que hi hagi incongruències entre administracions i responsables sobre el seu funcionament ja no és novetat. Fins on arribarà aquesta situació? Què ha de passar perquè hi hagi un canvi profund en la gestió i en el funcionament de la xarxa ferroviària a Catalunya? El Ministeri de Transports s’excusa amb l’augment de la inversió dels últims anys, que certament ha estat molt rellevant, però és evident que no n’hi ha prou. La deixadesa de successius governs de l’Estat ens ha deixat un servei de Rodalies feble, que pot caure amb un episodi de pluges continuat. El problema no són les precipitacions, ni el canvi climàtic, el problema és la falta d’inversió durant dècades. Així mateix, necessitem un nou model de gestió que, sigui com sigui, estigui establert a Catalunya.\r\n