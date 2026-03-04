Fa temps que l’accés a l’habitatge ha esdevingut un problema a Terrassa i a tot arreu. Per això, s’estan posant en marxa diferents promocions d’habitatge protegit. Cal donar una sortida residencial a les persones amb menys possibilitats econòmiques de manera urgent i decidida. Això sí, no hem de confondre necessitat amb tenir molta galta. Hi ha ocupacions altament conflictives, vinculades a la delinqüència i a l’incivisme, que han d’acabar. La Policia Municipal va fer 707 intervencions, la xifra més alta dels últims tres anys. Tot i l’increment de l’activitat, el resultat de les polítiques de prevenció és rotund: només 46 actuacions van acabar amb l’ocupació consolidada, un 32% menys que el 2024 (68). Això suposa que en el 93,49% dels casos, la policia va aconseguir avortar l’entrada “in situ”. Felicitem el cos per garantir el dret a la propietat en un context legal advers. Les ocupacions conflictives no han de tenir espai en aquesta ciutat.\r\n