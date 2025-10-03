Un nou model de Mercadal

El Mercadal de Martí l’Humà s’omple cada dimecres de persones a l’avinguda de Béjar. No obstant això, aquest model de mercat ambulant necessitava canvis. Després d’uns anys de reflexió, l’Ajuntament ha decidit renovar-lo. D’una banda, hi haurà un centenar menys de parades. Es passarà de 319 a 209 llicències. Els motius són jubilacions, impagaments o dificultats administratives. Com que hi ha menys parades es redueix el tram de venda a l’avinguda de Béjar. Serà entre la carretera de Matadepera i el carrer Provença, més compactat i endreçat. El tram fins a l’avinguda del Vallès queda alliberat i serà per aparcament lliure com ja ho era els dies que no hi havia mercat. També s’ha introduït un nou model de recollida de residus i es desplegarà un dispositiu especial de seguretat. Si tot això funciona, podrem avançar amb el segon Mercadal, el dels dissabtes. Parlem d’un nou concepte, que pot ser molt beneficiós per a l’activitat comercial de la ciutat.\r\n