Un premi per a un campió

Dani Olmo, Berta Abellan, Hugo González, Álvaro Granados o Bernat Sanahuja. Un d’ells rebrà avui el premi a millor esportista del 2025. La 51a edició de la Gala de l’Esport se celebrarà al Teatre Principal, organitzada per l’Ajuntament i el Diari de Terrassa. Ho diem cada any i enguany es torna a repetir. El palmarès dels candidats és tan impressionant que en qualsevol altra ciutat serien guanyadors sense tenir cap dubte. El que passa és que Terrassa és el bressol dels millors, no només en l’àmbit local, sinó català, estatal i, fins i tot, internacional. Per exemple, Dani Olmo va guanyar la lliga, la Copa del Rei i la Supercopa amb el Barça. Berta Abellan va ser la brillant campiona del Món de TrialGP. Hugo González va ser campió d’Europa de 200 estils en piscina curta. Per acabar, Álvaro Granados i Bernat Sanahuja van ser campions del món de waterpolo amb Espanya al Mundial de Singapur. Per tant, una altra edició de la Gala de l’Esport de màxim nivell.\r\n