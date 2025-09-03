Una alternativa a Rodalies

Els problemes a Rodalies, inclosa la línia R4, continuen sent un maldecap per als usuaris. Retards, obres, avaries i incidències diàries. Per evitar-ho, molts passatgers han optat finalment per buscar alternatives. Una mostra d’això és que la xarxa d’autobusos interurbans amb origen o destí a Terrassa viu un moment de creixement destacat. La demanda a les línies que connecten la ciutat amb altres municipis creix al voltant del 20%, i en alguns casos fins al 30%, un augment impulsat tant per les afectacions a la xarxa de Rodalies com per la consolidació de millores en el servei. Les línies, gestionades per la Generalitat i operades per les empreses Moventis i Transports Generals d’Olesa (TGO), uneixen Terrassa amb poblacions com Sabadell, Rubí, Matadepera, Sant Cugat, Viladecavalls, Vacarisses i Barcelona. És una solució per als terrassencs que busquin desplaçar-se sense tenir ensurts diaris. Seria ideal, però, que no fos una decisió forçada sinó escollida.\r\n