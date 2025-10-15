La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha ajornat la implantació del grau en Medicina a Terrassa fins com a mínim d’aquí a dos cursos. La UPC havia anunciat l’inici d’aquests estudis amb 50 places per al curs 2026-2027 a la ciutat vallesana. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Sanitari (AQU), que és qui ha d’avaluar la proposta i fer un informe al respecte, hauria fet arribar diverses recomanacions al centre universitari, i a partir d’això la UPC treballa per poder oferir el grau de cara al curs 2027-2028. L’Ajuntament va emetre ahir un comunicat per indicar que l’alcalde, Jordi Ballart, i la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, van tenir una conversa en què ambdós van reafirmar el seu compromís amb el projecte. Alhora, van destacar que representa una oportunitat estratègica. I és així. Terrassa ho té tot per acollir aquest grau en Medicina i no podem renunciar-hi. Confiem que sigui només un retard. Caldrà fer-ne seguiment.\r\n