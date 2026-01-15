Xifres postives de la ciutat

De vegades l’actualitat mana i passen coincidències com les d’avui. El Diari de Terrassa va ple de notícies amb xifres positives i optimistes en diferents àmbits. La primera que triem, potser per la rellevància social que té, és econòmica. El nombre d’aturats de llarga durada s’ha reduït durant el 2025 un 8,4%. Ara hi ha 566 persones menys que estan sense feina que fa un any. Estem parlant d’una gran notícia perquè la inserció d’aquest col·lectiu sempre és complicada després de tant temps a l’atur. Pel que fa a la mobilitat, ahir es va saber que també s’ha incrementat un 8,1% el nombre de viatges a Ferrocarrils de la Generalitat. En total, se’n van registrar gairebé 6,3 milions, una xifra rècord. Això indica que el transport públic comença a ser una alternativa per a molts terrassencs. Només caldria que ens reconeguessin com a zona tarifària 2. En darrer lloc, el Cinema Catalunya es consolida com una opció d’oci imprescindible al Centre, amb 66.706 espectadors.\r\n