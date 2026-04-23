L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa, una eina vital

L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa és una ONG, nascuda l’any 2008, en el marc de la col·laboració amb la Càtedra Unesco del Campus de la UPC de Terrassa, amb la voluntat que Terrassa tingués una entitat independent, i referent, en la lluita i la difusió dels drets humans.
En un primer moment, la formaven activistes dels drets humans, i persones provinents del món de la Sociologia, el Dret, l’Ensenyament o el Treball Social.
L’Observatori ha tingut diverses etapes en el seu desenvolupament, amb la participació progressiva, durant la seva història, de moltes persones lligades al món de la lluita pels drets a la nostra ciutat.
L’Observatori ha estat lligat, d’una forma directa o indirecta, a molts esdeveniments socials i alternatius d’aquesta ciutat durant els últims 18 anys.
Ha participat en la creació d’espais unitaris i comunitaris, com per exemple Espai Drets, amb la FAVT (Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa), un espai de trobada de gent i entitats per parlar de vulneracions de drets i establir estratègies comunes per a la denúncia de diferents vulneracions de drets, tant a escala individual com col·lectiu.
Col·laboració i impuls de la Coordinadora d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, amb la participació de nombrosos col·lectius i associacions de la ciutat per tal d’impulsar una Democràcia Participativa i real a la ciutat, així com garantir la no vulneració dels drets socials.
A través d’aquesta Coordinadora vam organitzar dos Parlaments Ciutadans, els primers que s’han fet en aquesta ciutat. El primer, dedicat a la democratització i gestió pública de Terrassa, que va acabar amb la creació de la primera empresa pública que gestiona l’aigua a Terrassa (Taigua) i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, que en fa el seguiment i control.
El Segon Parlament Ciutadà de Terrassa va significar un debat intens a la ciutat durant dos dies sobre la situació dels Drets Econòmics, Socials i Cultures (DESC) a Terrassa. I va acabar amb l’aprovació d’un document extens de demandes a negociar amb l’Ajuntament per tal de democratitzar la ciutat i donar un impuls als DESC.
L’Observatori també ha ajudat, amb col·laboració d’Espai Drets i la Coordinadora d’Entitats d’Acció Ciutadana, a reforçar i a fomentar la figura del síndic/síndica de greuges de Terrassa, i n’ha democratitzat l’elecció i que la seva tasca fos coneguda arreu de la ciutat. En aquest tema va ser cabdal la figura de la síndica de greuges, Isabel Marques Amat (síndica durant onze anys i ànima d’aquesta democratització i instigadora de l’extensió de la figura a tots els barris de Terrassa). L’observatori sempre va col·laborar estretament amb ella i actualment forma part de l’equip d’activistes que està portant a l’Observatori cap a uns nous objectius.
També l’Observatori amb Espai Drets i la síndica, Isabel Marquès, van liderar el procés de donar a conèixer l’existència de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat que havia signat l’any 2000 l’Ajuntament de Terrassa conjuntament amb més de 400 municipis de tot Europa i que l’Ajuntament tenia arxivada als armaris. Amb l’ajuda de la regidora de Drets Humans, en aquella època, Meritxell Lluís, i la síndica Isabel Marques, es va aconseguir tornar a editar-la i difondre-la. Va ser utilitzada com a punt de referència del compliment dels deures de l’Administració local per tal que es garantissin els drets de la ciutadania.
L’Observatori va col·laborar de la mateixa manera amb el síndic de greuges de Catalunya, Rafel Ribó, en la participació de les propostes que havien de contenir el Pla de Drets Humans de Catalunya a presentar al Parlament de Catalunya. L’Observatori va organitzar a Terrassa diferents “àgores” de participació ciutadana, per sectors i per barris, per tal de debatre les propostes que es farien des de Terrassa al Pla de Drets Humans de Catalunya. Aquests es van incorporar i traslladar al Parlament de Catalunya, amb la felicitació directa del síndic Rafel Ribó cap a la tasca de dinamització que es va fer a Terrassa.
Tanmateix, la campanya iniciada en el seu moment pel Fòrum de síndics i síndiques de Catalunya i liderat a Terrassa per a la síndica Isabel Marquès, “L’empadronament és un dret fonamental”, es va portar a Terrassa amb l’ajuda de l’Observatori, per tal de fer front a la violació reiterada d’aquest dret que es produïa amb moltes actuacions de l’Ajuntament. I fins aquí algunes de les actuacions més importants que ha realitzat durant aquests anys.
Ara, i des de l’any 2024, l’Observatori ha emprès una nova etapa en la qual es pretén consolidar el seu paper de “centre de referència” en la lluita pels drets humans de Terrassa. I ho fa, com sempre, amb la col·laboració i la dedicació d’un grup d’activistes, ”voluntaris i “voluntàries” que estan treballant, actualment, en els següents projectes:
- Difusió dels drets i els valors humans a les escoles. Aquest és un projecte que no ha abandonat mai. I ja des de l’inici, amb col·laboració amb la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d’Advocats i amb la síndica de greuges, Isabel Marquès, s’han arribat a fer xerrades i actuacions a escoles de Terrassa (de primària i secundària), i s’ha arribat a més de 5.000 alumnes.
- Defensa del dret a la participació dels infants de Terrassa. S’ha demanat a l’Ajuntament de Terrassa que es canviïn les normatives de Participació democràtica i que inclogui els infants de totes les edats, ja que així ho preveu la Convenció Internacional dels Drets Humans. Mentrestant, impulsem la participació d’escoles de secundària perquè els alumnes, siguin escoltats directament als Plens de l’Ajuntament de cada mes, amb les seves pròpies propostes sobre la millora de la ciutat i la garantia dels drets a la ciutadania.
- Denúncia individual i col·lectiva de les vulneracions de drets humans. Amb col·laboració amb el despatx d’advocats Espai Humana fem actuacions de “litigi estratègic”, defensant els drets de persones i col·lectius, davant de qualsevol institució de l’Estat o de fora de l’Estat espanyol.
- Defensa del dret a un habitatge digne. Aquest és un dels drets socials que es tracten des de l’Observatori, des de tots els vessants (jurídic, extrajurídic, social i comunitari) I es fa de forma prioritària, ja que en aquests moments és la preocupació i principal de molta gent que pateix aquesta situació de vulneració “greu” S’ha estat posant molt d’èmfasi en l’“afectació” invisibilitzada dels infants i les conseqüències que representa el patiment de la manca d’habitatge, per a la seva salut.
- Intervenció comunitària amb la societat civil. Actualment, l’Observatori col·labora activament, amb l’Observatori de l’Aigua, aportant els seus criteris en la Defensa de l’Aigua com un Dret. També col·labora amb la Plataforma No a les guerres de Terrassa. Puntualment i com a assessora a la Plataforma per a la Sanitat Pública de Terrassa.
- Dret a la igualtat i no discriminació (visibilització del feminisme de Terrassa). L’Observatori acaba de signar un Conveni de col·laboració amb el Casal de la Dona de Terrassa (40 anys d’experiència en la lluita feminista). L’observatori ajudarà a fer el seguiment de casos “complexos” de violència de gènere, per tal de fer visibles les males praxis que hi ha a dins de les institucions a l’hora d’atendre dones que són víctimes de tota mena de violències... i, tanmateix, denunciar-ho on calgui.
- Nous àmbits de treball. Amb les noves incorporacions a l’Observatori, properament es presentarà, sota el lema “Dret a la cura”, unes propostes d’actuació i intervenció que tenen a veure amb el tractament de la salut com un bé i un valor que ha de ser prioritari, així com els drets de les persones amb “capacitats diverses” i la necessitat de reivindicar els seus drets bàsics (com el dret a un assistent personal i a una vida independent).
Per acompanyar tota aquesta activitat, anem organitzant actes públics de difusió dels drets humans, presentacions de llibres, actes poètics, arts visuals, etc. Algunes d’aquestes actuacions s’estan fent amb col·laboració amb la Secció Local d’Amnistia Internacional de Terrassa.
I després d’això, només cal afegir que l’Observatori dels Drets Socials està aquí, a la disposició de qui vulgui, intentant treballar i lluitar per aconseguir que Terrassa vegi complert el Dret Humà emergent aprovat a la cimera de Monterrey de l’any 2007: la seguretat vital (garantir, algun dia, poder conviure en una ciutat on no es vulneri cap dret humà). El camí és obert i ens necessitem totes i tots.