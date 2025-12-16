El Teatre Principal és segur?

Diumenge passat vaig assistir a la representació del magnífic espectacle de l’òpera “Tosca”. Sempre que havia estat en aquest teatre havia estat a platea i en aquesta ocasió ja no vaig trobar entrada en aquest apartat i vaig estar al pis de dalt, concretament a la fila 5 seient 7, quasi tocant a l’escala; per entrar en aquesta fila, s’han de baixar dos graons escairats i amb força dificultat, diu fila 5 i, en realitat, és la fila 2 mirant cap a l’escenari, tot plegat crea una mica de confusió, tal vegada caldria donar una lletra al sector.
A la segona mitja part, un senyor de 77 anys va caure per l’escala, ell estava situat gairebé a les últimes files i va anar rodolant fins que una petita barana el va parar, el terrabastall que va fer va ser impressionant i la ferida que es va fer al cap, molt gran. Al moment una metgessa que estava a prop s’hi va acostar i li va anar preguntant coses amb la intenció que no s’adormís, també persones del públic es van abocar per ajudar-lo, la sang que li va sortir va ser impressionant. Es va haver d’avisar una ambulància, que allà mateix li van fer una cura i li van embenar tot el cap i evidentment se’l van endur cap a Urgències.
Entre el públic, sobretot de la part del pis de dalt, es va fer el comentari que divendres passat una altra persona també va caure.
Les persones que estàvem a un metre del senyor accidentat vam ser les que vam dir que aquestes escales són molt dolentes, estretes, massa altes, sense llum indicador, etc. Inclús es va dir que no complien amb normativa, ja que els esglaons han de ser més amples i il·luminats per sota...
Senyors del nostre Ajuntament, ara que s’acosten sessions d’”Els Pastorets” i que el Teatre Principal s’omplirà, seria molt oportú que féssiu revisar urgentment aquestes anomalies, si volem evitar nous accidents i tal vegada alguna defunció. Actualment, i per sortir del pas, hi ha fórmules senzilles per poder-ho solucionar amb petites tires de “leds”.