Malgrat que vivim en una societat que ha assumit la cobertura de moltes les necessitats dels seus ciutadans, els canvis socials constants fan emergir noves fragilitats.
Càritas, arrelada al territori i amb la mirada atenta a la realitat social canviant, concreta la seva acció en persones i col·lectius vulnerables. Càritas encarna l’acció social de l’Església amb un compromís real inspirat en la seva Doctrina Social. La nostra intervenció no només té per objectiu donar respostes immediates sinó que, sobretot, passa per acompanyar processos integrals centrats en la persona, i sensibilitzar sobre les desigualtats i l’exclusió denunciant-ho a fi d’urgir millores estructurals que incloguin tots els col·lectius. Els projectes de Càritas tenen com a eix de la seva acció el reconeixement dels drets de les persones i de la seva dignitat, reconeixement que també comporta l’exercici d’obligacions i compromisos per part de les persones a qui s’acompanya.
L’últim informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) descriu la realitat social i alerta de les desigualtats creixents en la distribució de la riquesa, la precarietat laboral i la dificultat en l’accés a l’habitatge com epicentre de desigualtat i, com a conseqüència, l’augment de l’exclusió social. Una de les eines més poderoses per lluitar contra l’exclusió és l’enfortiment de les relacions socials i la creació de xarxes entre les persones. L’aïllament és la porta que condueix a l’exclusió. La persona que té una xarxa que el vincula i el sosté, cau menys o en menys ocasions; i si cau, s’aixeca més fàcilment. L’acolliment comunitari al barri i entre veïns crea vincles que reforcen la identitat a les persones i les arrela. La sociòloga Marina Garcés, en un dels seus llibres, expressa que en comunitat es teixeixen els vincles de l’esperança i que l’esperança és una tasca col·lectiva.
A Càritas Terrassa impulsem, entre molts altres, projectes d’acollida comunitària com poden ser els Grups d’Ajuda Mútua (GAM), que són espais de trobada segura i horitzontal, on persones que comparteixen situacions similars, (com ara dificultats d’inserció laboral, processos de migració o vulnerabilitat social), es reuneixen setmanalment per oferir-se suport mutu, compartir vivències i reduir la solitud. Ajuden a crear vincles de confiança i a enfortir el teixit social del barri o municipi. Són grups autogestionats acompanyats per persones voluntàries i tècniques.
Tota persona que vulgui dedicar una part del seu temps, per petita que sigui, a ajudar a l’atenció de les persones més vulnerables o que no han trobat encara prou referents socials és benvinguda a Càritas. Per ser-ne voluntari cal, sobretot, sensibilitat social i anhel de solidaritat. Una altra manera de col·laborar en la tasca que desenvolupa l’entitat és també fent aportacions econòmiques que permeten tirar endavant projectes i finançar el cost dels professionals. Càritas és sobretot una entitat de voluntariat: persones al servei de les persones i del seu progrés humà i social.
A través del voluntariat enfortim el teixit comunitari i associatiu de la ciutat de Terrassa des de l’acció social acompanyant a les persones que truquen a la nostra porta.