Pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Coordinadora Capaç va néixer l’any 2006 fruit de la cooperació de les AMPA de les escoles d’educació especial de Terrassa i, amb els anys, s’hi han anat sumant famílies de persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
El nostre objectiu és defensar els seus drets en totes les etapes de la seva vida. Drets que, malauradament, són vulnerats.
En aquests vint anys hem lluitat en molts àmbits per assolir aquest objectiu: oci i lleure, accessibilitat, transició de l’etapa escolar a la vida adulta, accés a recursos residencials i d’habitatge, inserció al món laboral. Treballem en comissions de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat conjuntament amb altres entitats de la ciutat amb l’Ajuntament per avançar en tots ells.
Els parcs infantils han de ser un espai inclusiu on tots els nens i nenes puguin gaudir del joc sense exclusions, però la realitat és que la majoria de les zones de joc no tenen jocs accessibles. Per aconseguir-ho, vam presentar un Pla de Millora que es va aprovar el 2023 per unanimitat al Ple Municipal. S’està aplicant progressivament, amb la creació de noves zones de joc inclusives i amb l’adaptació de les ja existents.
Els infants i joves amb discapacitat intel·lectual també tenen dret al lleure, però fa anys que hi ha una manca crònica de places, especialment als casals d’estiu i als de dissabtes, que fa que moltes famílies es quedin fora, any rere any. Continuem donant suport a les entitats que ofereixen aquests serveis i reclamem a les administracions que posin tots els mitjans necessaris per resoldre aquestes mancances. No hem d’oblidar que aquests serveis de lleure, a més d’un dret per als infants i joves, permeten a les famílies tenir un temps de respir i ajuden a la conciliació amb les obligacions laborals.
Treballem per millorar l’accessibilitat, per eliminar les barreres físiques, però també les cognitives. Senyalitzacions adequades a l’espai públic, als serveis, al transport, tràmits comprensibles, tracte adequat són imprescindibles perquè tothom pugui moure’s per la ciutat i accedir a la informació.
En la transició a la vida adulta, hi ha una manca de recursos d’habitatge suficients: centres de dia i residències, llars-habitatge i habitatges amb suport per a la vida independent. En el cas de les residències, després de molts anys de lluita hem aconseguit per fi la construcció i obertura d’un segon equipament, el centre Amunt, que permetrà que les persones amb alta necessitat de suport puguin seguir a Terrassa i que les que van haver de marxar per manca de places puguin retornar.
Però encara manquen recursos especialitzats, com residència per a infants i joves, centres residencials per a joves i adults amb greus trastorns conductuals o centres de Respir, perquè les famílies puguin descansar de la seva tasca contínua de cuidadors i reposar forces.
Pel que fa al món laboral, cal que la inserció a l’empresa amb els suports necessaris sigui una realitat. El percentatge de persones amb discapacitat intel·lectual que hi poden accedir és ínfim. Cal potenciar la seva contractació per part de les empreses i les administracions.
Finalment, fem una tasca d’informació i suport a les famílies en la resolució dels problemes que es presenten en el seu dia a dia.
Fa vint anys que les famílies de la Coordinadora Capaç treballem, i ho continuarem fent, perquè Terrassa sigui una ciutat on les persones amb discapacitat intel·lectual puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb els recursos i suports necessaris. És a dir, una Terrassa veritablement inclusiva.