Els aranzels de Donald Trump

És la nova situació en geopolítica mundial provocada per la crisi del sistema capitalista encapçalada pels EUA, amb un deute global de 36,2 bilions de dòlars, dels quals 9,2 bilions vencen el primer semestre d’enguany i suposen el 31,05% del PIB.

Des del 2020, el deute global ianqui s’ha incrementat en 13 bilions. Uns 2,6 bilions cada any, molt més que els ingressos reals. El deute que venç és gairebé el doble dels ingressos federals totals, estimats en 5,03 bilions de dòlars. A més, 70% d’aquest deute, és a dir, 6,5 bilions de dòlars, vencerà entre gener i juny del 2025.

Per aquest motiu ha recorregut a retallades fiscals i a l’increment dels aranzels. Vol que el seu deute li paguem la resta del món, i vol que s’incrementi la despesa militar als països de l’OTAN, inclosa Espanya, on exigeix que es destini el 5% del PIB a la partida de defensa, perquè ells continuïn mantenint la seva indústria armamentística i que els seus aliats li continuïn comprant les armes. Cosa que expliquen dient que ells estan suportant la gran despesa militar en defensa de la nostra llibertat, quan haurien de dir el seu poder imperialista en el món basat en la unilateralitat i l’avassallament criminal.

L’any passat, els EUA van destinar 886.000 milions de dòlars a mantenir la seva maquinària de guerra per continuar demostrant qui mana. Però ara s’adonen que el domini mundial ja no funciona així. Com va dir el nostre gran Miguel de Unamuno, no es tracta de vèncer sinó de convèncer. I això és el que la Xina està fent. La geopolítica s’està transformant de tal forma que els EUA s’estan quedant fora de joc. El centre de l’univers econòmic s’ha instal·lat a Àsia.

La globalització va portar els EUA i la UE a instal·lar els seus centres de producció fora de les seves fronteres per rendibilitzar els seus costos. Ara això es gira contra els ianquis, ja que ha suposat la depauperació de zones industrials que van arribar a ser avantguarda en l’economia americana i va lluir una classe mitjana poderosa. Ara són zones deprimides on la misèria estructural està instal·lada des de fa dècades. El cas més il·lustrat és Detroit. El ciutadà blanc forma part de la pobresa estructural.

Aquesta imatge trenca l’estereotip de la societat ianqui. Aquesta pobresa ha llançat molta població blanca als braços del racisme per considerar culpables de la seva situació el que és diferent/estranger.

La Xina és la beneficiària d’aquesta situació que afecta tant el comerç com la seva moneda de canvi, el dòlar, i l’ha convertit en la primera potència mundial de béns de consum. El seu desenvolupament l’han anat definint tal com els seus objectius li anaven indicant, que han estat generar unes condicions de mercat que ara només els afavoreix a ells. La Xina posseeix 690.000 milions de dòlars en bons del Tresor dels Estats Units, la qual cosa l’ha convertit en la segona forquilla més gran del món, després del Japó, de deute públic. La Xina és el país del món amb el qual els Estats Units té més dèficit comercial. Els EUA va exportar a la Xina productes per valor de 131.000 milions de dòlars l’any passat, però va importar d’allí béns per valor de 401.000 milions, i la diferència a favor del país asiàtic és de 270.000 milions.

El model de producció imposat per Occident està en transformació a la resta del món, sobretot a la zona asiàtica. El capitalisme quan va passar a veure negoci en la gestió del capital financer, abandonant el creixement del capital industrial, va ser el preàmbul de la capacitat de riquesa de la Xina, la qual va passar a convertir la seva economia en les indústries que el Primer Món havia abandonat per dedicar-se a l’especulació financera.

Mentrestant, la Xina s’ha anat apropiant de les ànimes dels productes comerciats als EUA, a la indústria de l’automòbil, fins a tota la gamma d’aparells d’última generació en informàtica i comunicacions. Aquest bucle en els processos de fabricació, d’anar i venir, que els EUA manté amb diferents països, des de la Xina fins a Mèxic, es gira contra ells. Els assessors del president ianqui són tan inútils com el mateix president, però llancen el crit al cel perquè es vegi que estan pel que han d’estar. Steven Mnuchin, exempleat de Goldman Sachs, i Peter Navarro, professor de l’escola de negocis de la UC-Irvine, candidat a la CEA, ni es van assabentar que existia i ells mateixos, amb les seves propostes, van provocar un encariment dels seus productes. Això demostra que posar de president un empresari multimilionari no és la millor opció per dirigir el país que ha estat el cap de l’economia mundial des del 1945 fins fa poc.

Ara, la Xina ha demostrat que es pot créixer sense necessitat de fer-ho a conseqüència del domini per imposició militar i la unilateralitat de l’imperi, sinó que, compartint matèries primeres, programari i noves formes de producció, es pot arribar fins on han arribat ells, i continuen creixent a un ritme d’un 5% anual, cosa impensable a Occident. El seu sistema econòmic demostra que una planificació econòmica l’ha portat a ser la primera potència mundial en béns de consum que fabriquen ells mateixos, amb la complicitat de la mateixa societat civil que prioritza l’interès comú al personal. Reinvertint la plusvàlua generada en riquesa nacional i en la consolidació d’una burgesia controlada al 100% per l’Estat xinès.

La Xina no necessita la resta del món. Però el món sí que necessita la Xina. Podria subsistir amb la seva pròpia capacitat productiva, tant en alimentació com en la resta de béns de consum. Ara la Xina es prepara per dominar la producció d’aliments en l’àmbit mundial, ja controla 18.737.456 hectàrees amb 371 acords a diferents parts del món. Sumats a la seva pròpia terra, suposa el 10% del total de la terra cultivable al món. I anirà a més amb les terres especials a Àfrica i Llatinoamèrica. Investiguen noves fonts d’energia per produir-la sense perill al seu esgotament. Que pugui ser implantada a qualsevol lloc del món. Creuen necessari poder conrear a les terres desèrtiques de la Terra que suposen aproximadament un terç de la superfície terrestre, uns 3.600 milions d’hectàrees.

La crisi actual dels EUA i els seus aliats posen en perill el dòlar com a moneda de canvi en el comerç mundial. La UE ja està intentant buscar sortides que permetin l’estabilització de la zona euro. Europa intenta no sucumbir, per la qual cosa està estudiant una altra alternativa més pròxima. El Banc Central Europeu parla de l’euro digital. Solució que posen en dubte analistes d’Occident.

La política imposada pels EUA a la resta del món ha portat el fet que un grup de països, veient el canvi que es produïa en l’economia mundial per la mateixa crisi actual capitalista, van decidir ser autosuficients i es van posar d’acord per intercanviar comerç fora del mateix sistema existent basat en el dòlar. El Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica, el 2010 es van constituir en una associació econòmica i política que van anomenar BRICS. Posteriorment, s’hi van sumar l’Aràbia Saudita, Egipte, Emirats Àrabs, Etiòpia, i l’Iran. Des del 2024 s’han incorporat a aquest projecte tretze països més, Algèria, Bielorússia, Bolívia, Cuba, Indonèsia, el Kazakhstan, Malàisia, Nigèria, Tailàndia, Turquia, Uganda, Uzbekistan i Vietnam.

A conseqüència d’això, els BRICS representen ara el 40,4% de la riquesa produïda (en paritat de poder adquisitiu) al món i el 51% de la població mundial. El grup BRICS produeix al voltant del 44% del petroli cru del món. Té un PIB combinat de 134.951 bilions de dòlars. Són el reflex dels canvis profunds que es produeixen al món, i, cosa que és més important, neix enmig del caos i la violència bèl·lica del sistema imperialista/capitalista dels EUA i associats. Els BRICS han de ser l’element d’equilibri que necessita la humanitat, vivim una etapa en què el poder dels diners està destrossant les ments humanes. Cal recompondre la naturalesa, d’ella venim i en la seva destrucció morirem. Cal situar-se enmig d’una nit de lluna plena i mirar el cel, sense contaminació lumínica, i veure l’univers ple d’estrelles il·luminades. Cal connectar-se de nou amb la vida.