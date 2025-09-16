Hi ha emocions que no necessiten solucions, només espai

Aprendre a gestionar les emocions és una habilitat essencial per al benestar emocional i mental. Encara que les emocions són una part natural de l’experiència humana, moltes vegades poden resultar aclaparadores si no sabem com manejar-les de manera adequada.
De fet, quan tenim una situació disruptiva, apareixen reaccions (emocions) més enrevessades de gestionar. Quan tot va bé i ens trobem alineats amb allò que esperaven el comandament del nostre estat d’ànim i dels nostres sentiments, és bastant més fàcil, molt distès. Però quan allò que ens envolta ens pertorba i ens genera ambigüitat, la governació de l’emotivitat pot arribar a ser complicada i fins i tot hostil.
Gestionar les nostres emocions no significa ignorar-les, ni controlar-les de manera rígida, sinó reconèixer-les, acceptar-les i respondre a elles de forma conscient, harmònica i solvent. Això no només millorarà la nostra qualitat de vida, sinó també les nostres relacions i la nostra capacitat i convicció per enfrontar-nos als afers quotidians.
Les emocions no apareixen sense motiu: cadascuna comporta un missatge valuós sobre el que està passant al nostre interior o al nostre entorn. Són senyals que ens conviden a reflexionar i actuar, sigui per protegir-nos, adaptar-nos o créixer. Tanmateix, si no ens aturem a escoltar-les, correm el risc de reaccionar de manera impulsiva o d’ignorar necessitats importants. Moltes persones davant d’aquest desgavell esperen solucions immediates perquè volen deixar de patir com més aviat millor. Donar espai a les emocions és estrictament fonamental. Donar espai a les emocions és un acte fonamental per assolir un estat òptim de benestar personal. A la nostra societat, sovint es minimitzen o es reprimeixen els sentiments, cosa que pot donar com a resultat conseqüències negatives tant en l’àmbit físic com psicològic. Reconèixer i permetre que les emocions flueixin dins nostre en el seu espai pertinent juga a favor de deixar que aconsegueixin els seus objectius, les seves pretensions, siguin les que siguin i se’n fa això un element crucial per al nostre equilibri i per a la nostra supervivència. Entendre el missatge darrere de cada emoció no només ens ajuda a conèixer-nos millor, sinó que també ens dona eines per prendre decisions més conscients i alineades amb els nostres valors i les nostres necessitats.
Cada esdeveniment dona pas a una emoció i aquesta necessita el seu espai per acomodar-se i fer-se present i d’aquesta manera traslladar-nos a una nova ubicació emocional. Així, la tristesa pot indicar que hem perdut alguna cosa important i necessitem temps per processar-ho i poder acceptar i entendre el perquè de la pèrdua. L’enuig pot assenyalar que els nostres límits han estat travessats i pot fer-nos modificar la manera de relacionar-nos amb les persones. La por ens adverteix sobre possibles amenaces, siguin reals o imaginàries, i farà que treballem eficaçment la manera de fer-hi front.
Totes les emocions tenen una raó de ser, si sovint ens fan patir, és perquè els oposem resistència i no sabem manejar-les amb habilitat. En comptes d’aprofitar-les com a font d’energia vital, són les que ens utilitzen i ens dominen, i fan que de vegades caiem en angoixes i afliccions innecessàries. Hem de quedar-nos i donar espai al nostre dolor, enuig, tristesa, etc., tant com duri la sensació corporal, siguin minuts, hores, dies o setmanes.
Simplement cal acceptar tot el que passa. Permetre que cada experiència sigui allò que hagi de ser, lliure de judici i totalment transparent, fluida i promotora d’un canvi.
“El patiment desapareix quan un es deixa anar, quan un cedeix, fins i tot a la tristesa”, Antoine de Saint-Exupéry, autor d’“El petit príncep”.