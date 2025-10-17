“Embelliu les vostres llengües amb la veracitat”

L’honestedat, la veracitat i la confiança sempre constitueixen els primers ensenyaments, que totes les grans religions ajuden a interioritzar en els seus fidels, per tal que la confiança sigui plena en qui ens envolta.
Ser honestos, i investigar independentment la veritat és un dels objectius més importants que hem d’adquirir, i s’han d’ensenyar tant a la família com a l’escola. Un dels principals ensenyaments de Bahá’u’llàh, fundador de la Fe Bahà’í, és un deure que a tots concerneix: investigar la veritat. Significa que hem d’analitzar qualsevol informació que ens arribi i analitzar per nosaltres mateixos si és cert o no, de forma honesta i respectuosa, perquè fora de la veritat no hi ha res sinó superstició i imaginació.
La veritat és una, però hi ha moltes creences i opinions divergents avui dia en el món. Si busquéssim amb sinceritat la veritat, estaríem d’acord i units, perquè la veritat és indivisible i no múltiple.
Aquest principi de dir la veritat, tan important en les nostres relacions personals, també té grans implicacions per a la vida de la societat. De fet, els escrits bahà’ís diuen que el propòsit de Déu en enviar a la humanitat els fundadors de les grans religions està directament relacionat amb la veracitat, doncs “El propòsit de l’únic Déu veritable en manifestar-se és emplaçar a tota la humanitat a la veracitat i sinceritat, a la pietat i honradesa...”.
Cada fase de la nostra vida tant personal com social hauria de distingir-se per una rectitud de conducta, malgrat que no és molt valorat en aquests dies. Aquesta rectitud de conducta fa referència a la justícia, equitat, veracitat, honestedat, imparcialitat, confiança i integritat. Però vivim en un món en què s’atorga un gran poder a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, que la major part dels cops no té res a veure amb les qualitats esmentades. Hauríem d’estar sempre alerta i ser capaços de discernir la veritat i no deixar que les falses opinions siguin capaces de formar part del nostre pensament. És important alliberar la humanitat de la imitació i la tradició cega, la repetició sense sentit i les pràctiques inútils.
Aquest concepte d’investigar la veritat empodera cada persona amb la comprensió que té una ment i una consciència per utilitzar-la sense deixar-se arrossegar. Cada ésser humà, a més, té una capacitat, un poder i una responsabilitat individuals en la seva pròpia vida, que li permet trobar la veritat i això farà que visqui amb honestedat, guanyant-se la confiança de tots els que l’envolten.
Com a persones, moltes vegades estem subjectes a tota mena de prejudicis, i distorsions cognitives en el nostre pensament i comprensió, de les quals podem o no ser conscients. La visió que tenim de la vida depèn de l’educació que hem rebut i de l’educació que cadascun de nosaltres anem elegint al llarg de la nostra vida. Tot el que ens envolta ens educa, bé o malament, però sempre hem d’elegir el que considerem és millor per a nosaltres i el que millora l’entorn en què vivim.
Els ensenyaments bahà’ís ens insten a actuar com a defensors de la justícia i promoure les veus que diguin la veritat, independentment del seu nom o rang. Al costat receptor, com a consumidors de notícies, també necessitem llegir i escoltar les notícies amb vista i oïda d’investigadors i buscar la veritat, abans de compartir-la.
Bahá’ú’llah va escriure: “L’essència de tot allò que t’hem revelat és la Justícia; i aquesta consisteix que l’ésser humà s’alliberi de l’ociosa fantasia i de la imitació, que sàpiga percebre amb l’ull de la unitat i que investigui totes les coses amb vista perspicaç”.
Malgrat que les nostres opinions a vegades difereixen de les persones que ens envolten, no hem de tenir cap mena d’hostilitat i menyspreu cap a elles. Tothom està buscant la veritat. Hi ha camins llargs o curts que hi condueixen. La veritat té molts aspectes, però sempre n’és una. No hem de permetre que la diferència d’opinió o la diversitat de pensament ens distanciïn dels nostres amics o coneguts, o fins i tot persones que no coneixem. Pensar diferent d’altres persones mai ha de ser causa de discòrdia, d’odi o rivalitat.
Hem d’indagar diligentment la veritat i fer que tots els éssers humans visquem amb tolerància, unitat i harmonia.
El món necessita honestedat, veracitat i confiabilitat, qualitats imprescindibles que conjuntament amb l’educació científica, tecnològica i espiritual ens ajudaran a construir un món sense prejudicis, més unit i sempre en constant desenvolupament i evolució. Un món amb aquestes característiques és la pròxima etapa d’evolució d’aquest planeta.
Per tenir sempre presents aquests conceptes cal recordar i interioritzar que “dir la veritat és la base de totes les virtuts humanes”. I hem de ser coherents a l’hora de practicar-la.