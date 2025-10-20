És hora de vacunar-se. Per responsabilitat. Per solidaritat

Candela Calle, gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord
Aquesta setmana ha estat notícia, i per això vull aprofitar aquest espai per parlar-ne també. La campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 és cita obligada a la tardor. A la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès Nord i Maresme) i a tot Catalunya vam començar a vacunar fa uns dies els col·lectius prioritaris i des de dilluns estem vacunant també el col·lectiu més gran: els majors de 60 anys.
Des de la meva responsabilitat com a gerenta de la Regió Sanitària més gran de Catalunya vull fer una crida en veu ben alta perquè la població es vacuni. Vacunar-se no és només protegir-se un mateix. També és una eina per protegir els que tenim al voltant. És important que es vacunin les persones que tenen un alt risc de complicacions (majors de 60 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos). I és igualment important que es vacunin els professionals de la salut i els que tenen cura dels més vulnerables.
Les dades avalen que fem avui aquesta crida a la vacunació. A Catalunya, més de la meitat de les persones majors de 60 anys ingressades a l’UCI per grip l’any passat no estaven vacunades. Les xifres de cobertura vacunal de temporades anteriors revelen que hi ha marge de millora. Per això des de la Regió Metropolitana Nord farem tot allò que estigui al nostre abast perquè la població es vacuni. Encara que ho hagi fet l’any passat. Encara que cregui que no és vulnerable. Encara que li diguin que patirà efectes secundaris. Vacunar-se cada any és imprescindible. Els virus muten i la immunitat disminueix amb el temps. I el més rellevant: la vacuna contra la grip no transmet la malaltia i sí que redueix el risc de contagi.
Per a una millor organització, demaneu cita al vostre Centre d’Atenció Primària (CAP) per vacunar-vos. Si no us va bé, també oferim franges de vacunació sense cita als mateixos CAP de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30. A més, hi haurà alguns centres oberts els dissabtes al matí. Des de la Regió Sanitària, el missatge és clar: si formeu part del col·lectiu diana, vacuneu-vos abans que arribi el pic de contagis i evitareu complicacions greus. És senzill, segur i eficaç. És una manera de cuidar-vos i de cuidar el vostre entorn. Per responsabilitat. Per solidaritat.