L’Expedient Únic: facilitant la vida a l’emprenedoria i empreses de Terrassa

Una de les primeres demandes que em van traslladar els agents econòmics i els professionals del sector quan vaig assumir la tinença d’alcaldia de Promoció Econòmica, ara fa un any, va ser la necessitat de simplificar i unificar els tràmits administratius per facilitar l’activitat econòmica a Terrassa.
El nou Expedient Únic de comunicació d’Activitats i Obres (EXPUN) és la resposta a aquesta demanda, fruit d’un treball intens per fer més fàcil el camí a les persones emprenedores i a les empreses que volen contribuir al creixement de la nostra ciutat.
La prioritat és clara i el compromís ferm: volem que l’Ajuntament sigui un agent facilitador al costat de les empreses i de les persones emprenedores, treballant per millorar la seva relació amb l’administració. Som conscients de la complexitat que implica posar en marxa una idea de negoci i fer-la realitat, així com l’esforç necessari per adequar els espais d’activitat a la normativa vigent. Aquesta realitat que moltes persones emprenedores han d’afrontar és precisament la que volem simplificar amb una aplicació més àgil i eficient de la legislació.
Un 96% dels expedients d’activitats a Terrassa es beneficiaran de l’Expedient Únic, tots aquells que es tramiten pel règim de comunicació. Estem parlant de més de 400 expedients anuals que es podran simplificar gràcies a aquesta iniciativa. Únicament quedaran fora de l’Expedient Únic les llicències que requereixen autoritzacions específiques o informes d’altres organismes. Però fins i tot en aquests casos, apostem per millorar la gestió amb l’optimització de recursos per fer-la més àgil i eficient. En l’àmbit econòmic, els resultats també seran positius per a la majoria de les noves activitats, ja que el 93% pagaran menys que abans, amb reduccions que poden arribar fins al 25%.
Amb aquest nou expedient la persona interessada presentarà una única comunicació integrada, a través de la seu electrònica, que substituirà els dos tràmits que fins ara calia realitzar per a les obres i les activitats. D’aquesta manera, el procés se simplifica: un sol expedient, un únic interlocutor i una sola taxa per part de l’Ajuntament. A més, aquesta simplificació administrativa no només accelera els tràmits davant de l’Ajuntament, sinó que també aporta més claredat, més transparència, confiança i facilitat per al seguiment de l’expedient. Tot queda integrat i és traçable en un únic expedient, i evita la necessitat de contactar amb dos serveis diferents, amb expedients i taxes separats. D’aquesta manera, evitem duplicitats, simplifiquem la relació amb l’administració i, en definitiva, facilitem la vida a aquelles persones que volen obrir un nou negoci a la ciutat.
L’Expedient Únic és molt més que un canvi administratiu, és una nova manera d’entendre la gestió pública. Posa les persones i les empreses al centre i reconeix que el temps i la claredat també formen part del servei públic.
Aquest canvi suposa un repte organitzatiu per a l’Ajuntament, ja que implica adaptar la seu electrònica, reestructurar processos i redistribuir recursos humans. També caldrà modificar l’Ordenança Fiscal 3.33, perquè incorpori el component d’obra dins de la taxa d’activitats. Estem preparats per assumir el repte.
En definitiva, amb l’Expedient Únic fem un gran pas endavant cap a un Ajuntament més proper, més eficient i més útil. Un Ajuntament que acompanya, facilita i fa que les coses passin. En un context normatiu que ens marca límits molt clars, volem demostrar que hi ha marge per fer les coses millor. Aquest projecte és la prova del compromís d’aquest Govern amb la ciutat i el seu teixit econòmic.