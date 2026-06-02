Hem destruït el cervell que aprèn

Durant anys ens han venut la tecnologia com la gran salvadora de l’educació. Ens van dir que digitalitzar les aules era modernitzar-les. Que un infant amb una pantalla davant era un infant preparat per al futur.
Que substituir llibres, llibretes, escriptura manual i càlcul mental per dispositius digitals era inevitable i intel·ligent. I avui, després de tot això, com és possible que mai hàgim tingut tants recursos tecnològics i, alhora, mai hàgim tingut uns nivells tan baixos de comprensió, atenció, expressió i solidesa intel·lectual? La resposta és cada vegada més evident.
El problema de les pantalles no és només l’addicció, ni la sobreexposició, ni les xarxes socials, ni la pèrdua d’habilitats socials. Tot això és greu, sí. Però el problema real és encara més profund i més perillós: les pantalles no desenvolupen els processos cognitius que el cervell necessita per aprendre. I quan aquests processos no es desenvolupen durant la infància i l’adolescència, no només baixa el nivell escolar, també retrocedeix la fortalesa humana i la preparació per assumir els reptes de la vida adulta.
Aprendre no és consumir informació. Aprendre és transformar el cervell.
El cervell infantil necessita lentitud, esforç, repetició, concentració i profunditat per construir connexions neuronals sòlides. Necessita entrenar la memòria, la capacitat d’abstracció, l’ordre mental, la planificació, l’autoregulació emocional i el pensament crític. Per això escriure a mà és tan important. Quan un infant escriu, el cervell no només copia paraules: organitza idees, activa memòria, coordina pensament i motricitat, estructura el llenguatge i consolida aprenentatges. Per això llegir és imprescindible. La lectura profunda obliga el cervell a imaginar, interpretar, concentrar-se, retenir informació i construir significats interns. Per això calcular mentalment és essencial. El càlcul no és només obtenir un resultat; és entrenar la lògica, les estructures matemàtiques i la flexibilitat cognitiva. I, finalment, per això resumir, sintetitzar, comprendre o exposar oralment són processos fonamentals per fer-nos grans i capaços. Perquè obliguen el cervell a ordenar el caos, a seleccionar el que és essencial i a construir pensament propi. És precisament tot això que acabem de citar el que les pantalles debiliten.
La tecnologia està construïda per estimular, no per aprofundir. Per accelerar, no per consolidar. Per captar atenció, no per educar-la. Un cervell acostumat a estímuls constants, vídeos curts, notificacions permanents i gratificació immediata acaba tenint enormes dificultats per sostenir l’esforç cognitiu que requereix l’aprenentatge real. I les conseqüències ja són visibles a les aules. Adolescents que no saben redactar un text coherent. Infants amb dificultats enormes per mantenir l’atenció durant deu minuts. Joves incapaços de resumir una idea complexa. Alumnes que necessiten estímul constant perquè el silenci i l’esforç mental els generen angoixa. Nens i nenes que han perdut capacitat d’espera, tolerància a la frustració i resistència emocional. Estem davant d’una alteració profunda del funcionament cognitiu de tota una generació i el que és més preocupant és que encara hi ha adults que continuen confonent digitalització amb progrés.
Posar una tauleta a un infant de sis anys no és avançar, eliminar llibres i llibretes no és innovar i convertir l’aprenentatge en estímuls ràpids no és educar. Educar és ajudar un cervell a construir-se i un cervell no es construeix amb immediatesa. Es construeix amb esforç, profunditat i temps. El que és pitjor és que quan destruïm aquests processos cognitius no només abaixen les notes. El que disminueix és la capacitat futura d’una societat per pensar, discernir, resistir la manipulació, gestionar emocionalment la vida i construir persones fortes interiorment, ens tornem en una societat fràgil i manipulable, segurament dòcil per a uns governants que ens prefereixen adormissats.
Davant de tot això cal valentia. Valentia per reconèixer que ens hem equivocat. Valentia per tornar a donar valor a la lectura, a l’escriptura, a la memòria, al silenci, a l’esforç i a la concentració. Valentia per entendre que el futur no depèn de tenir més pantalles a les escoles, sinó de protegir el desenvolupament del cervell humà. Segurament el repte implica deixar de digitalitzar les noves generacions i intentar salvar-les. A veure quin governant s’hi atreveix.