Del res al tot

Estava dinant en un restaurant de la Costa Brava. Vaig demanar quatre plats. Els preus em van semblar correctes, sempre que les racions corresponguessin a un plat estàndard.
Però quan la cambrera va portar els plats, a taula, vaig tenir la sensació que no m’havien servit plats, sinó tapes molt ben presentades. El menjar era exquisit. Això ho vaig dir des del primer moment. No era una crítica a la cuina, sinó a la relació entre la quantitat i el preu.
Quan vaig acabar de dinar, vaig demanar el compte. Amb tota la cordialitat del món vaig explicar a la cambrera que el peix era molt fresc i d’una exquisidesa suprema, però que marxava amb gana i que sortint d’allà probablement aniria a fer el menú al restaurant del costat. I així ho vaig fer.
Només li vaig fer una petició: que, almenys, ens convidessin a un cafè amb llet. No per estalviar-me uns euros, sinó perquè aquell petit gest m’ajudés a marxar amb un millor record.
La cambrera, també amb molta educació, em va respondre:
—Aquí també esteu pagant les vistes al mar.
Li vaig contestar, sense alçar la veu:
—Les vistes al mar les puc contemplar des del passeig. Quan entro en un restaurant, el que pago és el menjar i el servei.
La noia va avisar el fill de l’amo per mirar d’arreglar la situació. El fill de l’amo era jove, però se’l veia intel·ligent. No arribava a la trentena, però ja tenia quatre o cinc anys d’experiència. Va escoltar atentament tot el que li vaig explicar. La seva primera resposta va ser implacable des del punt de vista empresarial: m’havien atès correctament, els preus eren visibles a la carta i ningú no m’havia enganyat. Era cert.
Però jo li vaig respondre que els preus eren els d’un plat, no els d’una tapa. Ell va insistir: no acceptaré la seva petició: no la convidarem a prendre un cafè.
Llavors li vaig explicar una història del meu pare. El xicot em mirava fixament i m’escoltava amb molta atenció. Li vaig comentar que el meu pare sempre deia que un client no podia sortir mai descontent, sense trobar una solució intermèdia i justa.
Li vaig explicar que recordo que una vegada, el meu pare fins i tot va perdonar els honoraris a un client durant un any, a un client que sempre havia pagat bé i que estava passant per una situació econòmica complicada, de manera temporal. Qualsevol hauria pensat que hi perdia diners. Doncs va passar exactament el contrari.
Aquell client no només va continuar sent client seu, sinó que li’n va portar de nous. El meu pare no havia regalat diners; havia invertit en confiança.
Per uns moments els dos vam quedar en silenci. Però no sé què va passar dins del cap d’aquell noi que, sense que jo m’esperés aquella reacció, va passar del no més absolut al sí més generós.
Va dir que no només em convidaria al cafè, sinó que em convidava a tot el dinar. Jo m’hi vaig oposar. La meva intenció mai va ser voler menjar de franc.
Va portar el compte. A sota de tot hi havia una sola xifra: 0 euros. Em vaig quedar sense paraules. Allò no era el que jo havia demanat. No ho podia pas permetre. Jo només buscava un petit detall que esborrés el mal gust amb què marxava. En canvi, ell em va desarmar completament. Va passar del res… al tot.
Vaig insistir que no podia acceptar-ho. No em sentia gens còmoda amb aquesta situació. Però ell no va voler sentir-ne a parlar. La seva decisió era irrevocable.
Vaig sortir del restaurant amb una sensació estranya. No de victòria. Ni tan sols d’alegria.
Em sentia en deute. Així que vaig entrar en una floristeria i vaig comprar dos potos. Era l’única manera que vaig trobar de correspondre aquell gest. No podia permetre que aquell dinar quedés sense resposta.
Quan els els vaig donar, vaig dir al noi:
—Seràs un bon empresari. Avui has aconseguit que un client no marxi enfadat. Sembla que t’ha calat el que el meu pare va fer en el seu dia. Però massa al peu de la lletra s’ho va prendre.
—Però que sàpigues que jo no volia dinar de franc, vaig dir-li. Només volia un petit gest que em fes sentir escoltada. Ell va somriure.
I jo vaig marxar pensant que, de vegades, la millor lliçó no és la que dones. És la que et donen.
Vaig sortir del restaurant havent après que hi ha persones capaces de respondre a una crítica amb una generositat inesperada, fruit d’una petita reflexió que li vaig fer. I aquesta generositat té una força extraordinària: no et deixa vencedor, et deixa desarmat.
Per això aquest relat es diu “Del res, al tot”. Perquè, a vegades, la vida no té un terme mitjà.
Aquell jove cambrer em va desarmar, no m’esperava com podia passar de la seva negativa més rotunda a la ferma convicció que no havia de pagar res. Espero que hagués pres aquesta decisió segons una lliçó apresa que un client no pot marxar descontent, però us puc assegurar que em va desarmar de tal manera que no gosava ni a aixecar-me de la cadira. Els dos potos que li vaig portar mitja hora més tard van alleugerir una mica aquesta sensació tan incòmoda per a mi. Els dos vam aprendre una lliçó. Ell no deixarà mai més que un client marxi descontent, i jo no insistiré tant en la meva petició.
Em va obrir les portes del seu restaurant. Ja sap que la ració de pop ha de ser una mica més abundant. Ha guanyat un client.