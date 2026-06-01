La visita de Pere a les comunitats cristianes

Els viatges del papa tenen un significat especial i únic. No és la visita d’un cap d’estat o la d’un líder religiós a una comunitat determinada. Acollir el Sant Pare és acollir Pere, aquell apòstol que Jesús va posar com a cap dels dotze, com a primera pedra de la seva església.
Per això és un esdeveniment que ha de marcar i de deixar empremta en la vida de les persones i dels pobles.
Els més grans recordem encara la visita que va fer Sant Joan Pau II l’any 1982, la primera d’un papa al nostre país. Recordem l’energia amb la qual ens va parlar als diversos llocs on va estar. El seu missatge encara es pot trobar a les xarxes socials, i es va adreçar als joves, als treballadors, als pelegrins a Montserrat en un dia d’intensa pluja. Els catòlics vam sortir enfortits en la nostra fe i en l’impuls per la nova evangelització, i això és el que s’ha de produir també ara en nosaltres.
Posteriorment, molts més encara tenim gravada la presència del papa Benet XVI l’any 2010 entrant a la basílica de la Sagrada Família, admirant la bellesa i majestuositat d’una obra humana adreçada a Déu, realitzada per un geni de l’arquitectura i de la fe. Aquesta va ser una visita més breu, centrada en la dedicació del temple, amb unes imatges magnífiques de la celebració que van fer la volta al món.
Les paraules del pontífex confirmaren la nostra fe i ens feren més conscients de les riqueses que tenim al servei de la fe i l’evangelització.
Ara, aquest any, serà el papa Lleó XVI qui trepitjarà d’aquí a pocs dies la nostra terra, forjada amb la fe de tants cristians al llarg de quasi dos mil anys. Tenim l’oportunitat d’obrir els nostres cors a la seva paraula, a la seva proximitat, i de proclamar també nosaltres: “Beneït el qui ve en nom del Senyor!” (Salm 118, 26), perquè és ell, el Senyor, el qui l’envia.
Les celebracions que presidirà a Barcelona i les visites i reunions que farà entre nosaltres així com les que tindrà a Madrid i a les illes Canàries confirmaran la nostra fe i la comunió en l’Església presidida pel successor de Pere, principi d’unitat entre els catòlics de tot el món. La imatge icònica de la Sagrada Família serà expressió de la catolicitat que viurem aquests dies. El temple expiatori és imatge d’una Església oberta al món, que acull tothom i alça la mirada cap a Déu, cap a la creu del Senyor a través de la qual ens ha redimit i ens ha salvat.
Us convido a disposar els nostres cors per rebre aquell qui ve en nom del Senyor. Tant si podem participar en algun dels actes, com si ho seguim a través de les retransmissions que oferiran els mitjans de comunicació, som convidats a preparar-nos espiritualment i amb la nostra pregària, i renovar la nostra fe en l’Església i la nostra adhesió a aquell que el Senyor ha escollit per guiar la seva barca, aquesta gran família de la qual formem part.