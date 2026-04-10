La Fira Som Grans del 2026

Amics lectors, si heu tingut l’amabilitat de seguir-nos durant dotze setmanes potser us feu la pregunta de quina era la finalitat d’aquests articles.
Nosaltres volíem despertar la curiositat dels lectors i lectores sobre què fa la gent gran per mantenir-se actius. Esperem que una gran part dels lectors ja grans s’hagin mantingut actius i visquin aquesta etapa de la vida de forma satisfactòria. Els lectors i lectores de la franja d’edat entre 40 i 60 ens agradaria que es comencessin a plantejar com viure fer-se gran. I, si també hem tingut persones seguidores més joves, confiem que hagin reaccionat amb un caram amb la gent gran quina marxa!
En els nostres articles us hem explicat la importància dels casals cívics i comunitaris de la Generalitat i dels centres cívics de l’Ajuntament per ajudar a viure de forma activa aquesta darrera etapa de la nostra vida. També hem detallat totes les coses que fem.
Però, potser, us agradaria veure de forma directa les nostres activitats.
I això és el que pretén la Fira Som Grans de 2026: convidar-vos a participar en la nostra festa major!
Els actes de la fira els realitzem en dos espais de Terrassa: el Recinte Firal de l’ajuntament, situat a l’avinguda del Vint-i-dos de Juliol 265 , els 25 i 26 d’abril i a la Factoria Cultural de la rambla d’Ègara 340 els dies 27,28 i 30 d’abril.
En diversos llocs de la ciutat penjarem pancartes informatives sobre la Fira.
Avui us volem informar dels actes que es fan al Recinte Firal.
En entrar trobareu un recorregut fotogràfic en el qual podreu veure què s’ha fet en tota mena de tallers: manualitats, patchwork, mitja i ganxet, puntes de coixí, dibuix, pintura a l’oli, aquarel·la, dibuix...
Si us quedeu amb ganes de veure de forma directa el que s’ha fet podreu passar, a finals de maig o primers de juny, pels Centres de gent gran que, normalment, organitzen una exposició dels treballs realitzats.
En la zona propera al recorregut fotogràfic us trobareu amb el que hem preparat per petits, joves i grans. De cara als més petits hi haurà uns pinta-cares, dues atraccions inflables, distribució de globus i una mostra de cultura popular . Per totes les edats hi haurà un espai de jocs: dòmino, escacs, rummicub on passar una bona estona jugant amb altres persones o participant en concursos.
Als més matiners (obrim portes a les 9 del matí dissabte i diumenge) els oferirem una xocolatada gratuïta i durant tot el dia hi haurà servei de bar. Al migdia, servei de menjador a càrrec de Can Mir, al mòdic preu de 14 euros. Les persones que es quedin a dinar gaudiran de música en directe a càrrec d’Abel Cabello dissabte i de Toni Torre el diumenge gentilesa de Can Mir. Alerta! Si penseu a quedar-vos a dinar cal que feu la reserva a la taula d’informació de l’entrada.
El dissabte 25 matí i tarda, i el diumenge 26 al matí actuaran grups de balls de tota mena i de gairebé tots els Centres de Gent Gran de Terrassa. Però com ens hem quedat sense espai us ho explicarem detalladament la propera setmana.