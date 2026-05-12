La pau: el negoci de no aturar-la

Vivim en una època en què la paraula “pau” s’ha convertit en un concepte retòric, gairebé decoratiu. Tothom la reivindica, però pocs la situen realment al centre de les seves decisions.
La pau és, en teoria, la situació ideal per a la humanitat: el marc en què la vida pot desenvolupar-se sense por, sense violència i amb un mínim de dignitat compartida. Però en la pràctica, és un valor que s’allunya quan entra en joc la lògica dels interessos. No és només una qüestió moral. És una qüestió de poder.
Hi ha dinàmiques globals que fan que la pau sigui menys rendible que el conflicte. La guerra mou economies, redistribueix influències, redefineix mapes i justifica decisions que en temps de calma serien inacceptables. I en aquest escenari, els grans centres de decisió econòmics, financers i geoestratègics acaben condicionant el relat i, en part, també les decisions polítiques. Sovint de manera subtil, gairebé imperceptible, però constant i efectiva.
Sovint es parla de poders ocults o d’elit globals que operen més enllà dels governs. Més enllà de simplificacions o eslògans, el que és evident és que existeixen xarxes d’interès que transcendeixen fronteres i democràcies, i que tenen la capacitat d’influir de manera decisiva en l’agenda mundial. No es tracta d’una sola estructura, sinó d’un ecosistema complex en què economia, energia, armament i geopolítica es retroalimenten, es compensen i es protegeixen mútuament. En aquest context, els governs esdevenen massa sovint gestors d’un marge de maniobra limitat. Polítics que arriben al poder creient que prenen decisions sobiranes acaben descobrint, tard o d’hora, que formen part d’un tauler molt més gran que ells mateixos no controlen del tot. I en aquest tauler, les decisions importants rarament depenen d’un únic centre, sinó d’equilibris fràgils entre interessos que sovint no són visibles per a la ciutadania.
I així, la pau queda relegada al discurs. Es parla de pau mentre es preparen escenaris de tensió. Es defensa la diplomàcia mentre s’alimenten les condicions del conflicte. Es proclama la necessitat d’estabilitat mentre el sistema es beneficia de la inestabilitat. La pau es converteix en un horitzó que tothom menciona, però que gairebé ningú prioritza de manera real i sostinguda, perquè exigir-la de debò implicaria canviar estructures profundes. No cal imaginar conspiracions tancades ni centres únics de decisió. El poder contemporani no sempre és jeràrquic; és sovint distribuït, interconnectat i opac. Però el resultat pot ser igualment inquietant: la dificultat estructural per prioritzar la pau per sobre d’altres interessos. Una dificultat que no sempre és explícita, però que es manifesta en decisions acumulades, en silencis persistents i en una acceptació progressiva del conflicte com a part natural del sistema.
La gran pregunta, per tant, no és només qui decideix, sinó per què la pau no és mai la primera opció real. I potser la resposta ens incomoda perquè ens obliga a mirar el nostre propi paper com a societat consumidora, espectadora i, massa sovint, resignada. Una societat que demana pau, però que sovint conviu amb estructures que funcionen millor sense ella.
Al final, la pau no fracassa per ingenuïtat, sinó perquè no encaixa amb la lògica dominant del món. I mentre aquesta lògica no canviï, seguirem vivint en una tensió permanent entre el discurs que exalça la pau i els mecanismes que, silenciosament, la van fent cada vegada més improbable.
La pau no és només absència de guerra. És una decisió col·lectiva sostinguda en el temps. És una cultura política, econòmica i social que s’ha de construir i mantenir cada dia. I mentre no sigui percebuda com el valor més rendible econòmicament, políticament i culturalment, seguirà sent el gran ideal inassolible de la humanitat.
Al final, tot convergeix en una idea molesta però difícil d’esquivar: la pau no és només un ideal que no assolim, sinó un equilibri que molts interessos no volen estabilitzar. Perquè aturar-la del tot implicaria renunciar a dinàmiques de poder, a beneficis econòmics i a mecanismes de control que avui sostenen l’ordre global. I així, la pau es manté sempre en un estat provisional, desitjada però mai consolidada. Potser per això el veritable negoci no és fer la guerra, sinó no acabar-la mai del tot. Aquí rau la paradoxa més dura del nostre temps: la pau existeix, però només fins al punt que no sigui inconvenient. Per això, en el fons, la pau s’ha convertit en el negoci de no aturar-la.