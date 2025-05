La Terrassa d’avui mirant el demà

Fa sis anys Terrassa va decidir democràticament que Tot per Terrassa, un projecte nou, ple d’il·lusió i ambició, guanyés les eleccions municipals.

Aquell 2019 va passar una cosa diferent, nova i també desconcertant per a molts: un projecte nascut des d’aquí, sense ordres de Barcelona ni de Madrid, guanyava la confiança majoritària de la ciutadania. Va ser una notícia que va generar incomoditat per a alguns però moltíssima il·lusió per una part gran de la nostra ciutat. El que va passar va sorprendre a tothom, dins i fora de Terrassa. Fins i tot ens va sorprendre a nosaltres.

Des de llavors, el panorama polític ha canviat: el ventall de partits és avui molt més ampli, amb noves opcions que neixen de mutacions, escissions o reorientacions d’altres projectes polítics. Amb tot, Terrassa continua sent una excepció.

Tot per Terrassa no es va concebre com un partit tradicional, sinó com una plataforma ciutadana i municipalista, que volia fer una política d’una altra manera, amb persones que no venien de la política de despatx, però amb molta experiència de vida, de barris, d’entitats, d’empreses i de serveis. Gent amb trajectòries diverses però amb un compromís comú: representar la ciutadania des de la proximitat i la responsabilitat.

No podem obviar que encara tenim deures pendents i que en algun moment hem pogut decebre a algú. Malgrat tot, cadascuna de les nostres decisions s’han pres amb honestedat i amb el convenciment de fer el millor per la ciutat i la seva gent. Gestionar una ciutat com Terrassa no és fàcil, però les dades i els indicadors ens diuen que anem pel bon camí. Malgrat tot, hi ha qui prefereix magnificar o treure les coses de context per interessos polítics. I això no fa mal a un govern, fa mal a la ciutat sencera.

Les necessitats són moltes i les demandes moltes més. Vivim en una societat que es transforma de forma ràpida i Terrassa no està exempta d’aquest fet.

En aquests sis anys hem fet molta feina. Molta. I no sempre ha estat fàcil. Hem afrontat reptes inesperats com la pandèmia de la COVID-19, que va ser la primera gran prova de foc del govern encapçalat per Tot per Terrassa. Amb menys d’un any de mandat i amb un equip nou que tot just començava a caminar, ens vam trobar davant d’una situació mundial sense precedents. Vull fer-ne una menció especial perquè aquells mesos vam poder demostrar la força i el compromís de l’equip que m’acompanya.

Terrassa va ser la primera ciutat del país en enviar mascaretes a casa de cada terrassenc i terrassenca. Vam actuar ràpid, vam actuar bé i ho vam fer pensant en el més bàsic: protegir la vida dels terrassencs i les terrassenques. Aquell dia no vam fer rodes de premsa ni vídeos per lluir-nos. Però hi érem com altres tantes vegades, sempre que ha fet falta.

Aquesta és una de les coses que més valoro del nostre projecte: el compromís real, discret i constant. Hem estat al costat de moltes persones en moments molt durs, i sovint ho hem fet sense càmeres ni xarxes socials. Perquè creiem en una política que acompanya, que escolta i que no busca només el titular.

Durant aquests anys hem treballat per transformar Terrassa amb una mirada àmplia i valenta. Hem donat una segona vida a espais que havien quedat oblidats: places, parcs, carrers i també antics espais industrials abandonats que ara donen vida i que han generat noves centralitats.

Hem actuat a les rieres, un tema històric que mai s’havia afrontat seriosament. Amb l’ACA hem acordat i executat obres de neteja i adequació i hem impulsat un pla estratègic de futur pensant en una Terrassa que no doni l’esquena a les seves rieres.

En habitatge, una de les grans preocupacions dels terrassencs, hem impulsat promocions públiques, hem posat pisos a disposició de persones amb dificultats i hem aconseguit que moltes famílies tinguin una nova oportunitat. També som de les ciutats que més terrenys ha cedit per a la construcció d’habitatge protegit. El problema encara no està resolt, però avui la ciutat té un rumb clar en matèria d’habitatge social i assequible.

També hem fet una aposta decidida per la mobilitat. No com una moda, sinó amb una visió global. Hem renovat la flota d’autobusos, vam posar en marxa la T-Hospital que permet arribar amb autobús a l’Hospital de Terrassa de manera gratuïta quan ningú es creia que ho faríem. També hem pacificat entorns escolars i eixos cívics. En definitiva, ens movem cap a una ciutat més accessible, sostenible i segura.

Un dels temes que més preocupa als terrassencs i a les terrassenques és la seguretat. I que ningú en tingui cap dubte, hi estem treballant de valent. Els delictes a Terrassa han baixat un 25% el primer trimestre de l’any i som la gran ciutat metropolitana amb el descens més important. No ho diem nosaltres, ho diuen les dades. Tot i això, sabem que la percepció no entén de dades i hem de continuar treballant perquè la gent se senti cada vegada més segura a la seva ciutat.

Des del primer dia hem abordat la seguretat com a una prioritat. Una mostra és la quantitat d’agents dels que disposa la Policia Municipal. Del 2019 a avui hem passat de poc més de 200 agents a prop de 300 i estem treballant des d’una mirada àmplia i transversal a l’espai públic.

En paral·lel, hem fet passos reals en la revolució verda. Hem plantat milers d’arbres, recuperat espais naturals i fet créixer zones verdes. Volem una Terrassa que respiri millor, que es prepari per als reptes climàtics i que sigui un lloc més saludable per viure.

Hem invertit en equipaments de tot tipus: des de centres esportius fins a locals per a les ADF, des de biblioteques fins a nous centres cívics. Hem posat en marxa un pla per reactivar els polígons industrials i estem modernitzant la ciutat amb sentit de futur.

I això ha tingut impacte: les dades d’atur han millorat com mai, Terrassa és avui una ciutat més atractiva per invertir, treballar, emprendre o estudiar. Les empreses hi confien i la ciutat genera oportunitats.

Hem posat les primeres pedres de la Terrassa del demà. I en som molt conscients: encara ens queda molt per fer. Però tenim les idees clares, tenim energia i tenim equip. I, sobretot, tenim Terrassa. Una ciutat que ens dona força, que ens exigeix i que ens emociona i a la qual continuarem dedicant el millor de nosaltres.

La Terrassa del demà és la Terrassa que sap anticipar-se i cuidar. Tenim dos grans reptes al davant: modernitzar l’administració perquè sigui més àgil i eficaç i dotar-la d’eines per protegir millor la ciutat davant els nous desafiaments socials i les emergències. Hem de seguir treballant perquè cap eventualitat ens agafi desprevinguts.

Perquè al final, tornar al principi també és recordar per què vam començar. I ho vam fer perquè estimem aquesta ciutat. I això no canviarà mai.