Opinió

L’atribució interna

ARA A PORTADA

07 de gener de 2026

Diuen els que hi entenen que una de les grans claus de l’èxit dels esportistes d’elit és el de l’atribució interna del rendiment. És aquell pensament que el resultat assolit a la competició és conseqüència del treball propi de l’esportista i no de l’entorn.

És a dir, el que he aconseguit a la competició ho he assolit pel meu desenvolupament propi i pel meu creixement personal i no pas per cap altre factor extern. 

Això sembla senzill, però no ho és gens ni mica, perquè aquesta lectura és molt senzilla de fer quan els resultats són bons, però i quan no ho són? Tenir la capacitat de reconèixer i identificar què m’ha faltat o què haig de fer millor per superar el meu darrer resultat és un exercici complex de maduresa i que comporta un creixement brutal a l’alt rendiment. 

A l’alt rendiment el principal enemic i competidor és UN MATEIX. És clau oblidar-se dels factors externs i fixar-se en exclusivitat en el desenvolupament i creixement propi i, a tot això, sumar-hi aquesta indispensable atribució interna del rendiment. Us imagineu aconseguir posar aquesta llavor en les nostres noves generacions? 

Aconseguir que el jovent deixi de parlar d’entrenadors o de professors que els tenen mania, d’exàmens molt complicats que ha suspès tothom, de temaris que no han explicat a classe o d’arbitratges que ens han robat el partit… 

Que pensin que potser els ha faltat estudi, que potser no han tingut prou focus atencional, o fins i tot que potser no han sabut gestionar la frustració o l’estrès que els reptes generen… 

I per acabar-ho d’adobar, us imagineu sumar-hi un entorn familiar que posi el focus també en l’atribució interna del rendiment dels fills? Un entorn familiar que posi el focus en el jove, en el seu procés de creixement i en la necessitat de millorar les pròpies mancances. Probablement, tot ens aniria millor i deixaríem de veure barbaritats com pares que entren als camps als finals dels partits per protestar o demanar explicacions, o els que qüestionen constantment les decisions dels mestres/entrenadors, o els que s’empipen i canvien de Club perquè el seu fill no està a l’equip que ells esperaven o fins i tot els que fan publicacions a les xarxes socials culpant a tothom perquè el seu fill o filla no ha guanyat… 

Els bons de l’alt rendiment ho tenen claríssim: el meu rival soc jo mateix i amb mi mateix és amb qui m’haig de fixar!

Altres opinions