Moltes més activitats que es fan en centres de gent gran?

La setmana passada vam parlar de les activitats saludables, dels balls i de les activitats culturals.
Parlarem ara de les activitats artístiques (44), manualitats (74), recreatives (22) i noves tecnologies (46).
Començarem per les manualitats: boixets (10), costura (9), mitja i ganxet (13), Pintura i dibuix (14), pintura de roba (4), treballs manuals no concretats (13) patchwork (6).
I podem afegir entre altres: cosmètica natural, Les mans creatives, resina, espelmes decoratives.
Les activitats artístiques són diverses: Musicals i teatrals.
Com a musicals trobem: corals de tipus diversos (11), grups d’havaneres (3), grups musicals (3), tallers d’instruments diversos: castanyoles (3), guitarra (3).
I obertes a altres persones: grup infantil de percussió, música en família, pràctiques de flauta.
Entre les teatrals hi ha quatre grups teatrals i nou grups de “show”. No cal explicar què és un grup teatral, però sí que haurem d’aclarir què són els grups de “show”.
Estem segurs que sabeu què és fer playback: vol dir simular que cantes una cançó. Per tant, estem dient que en nou centres de gent gran hi ha unes persones que seleccionen cançons i fan veure que les canten, acompanyades d’altres persones que simulen que toquen instruments i creen escenografies i vestuaris diversos segons el tema de cada cançó. Aquests grups fan un assaig setmanal i promouen actuacions en centres de gent gran de Terrassa o altres poblacions i en residències de gent gran.
Les noves tecnologies, és a dir Informàtica i Telefonia mòbil, tenen també cabuda en els centres de gent gran. En concret n’hi ha 27 que tenen a veure amb la informàtica: 19 d’iniciació, coneix la intel·ligència artificial, fotografia digital (4), mòbils i informàtica, playlist per a dones, videoconferències.
Sobre l’ús del telèfon en tenim un total de 10: xarxa, grup tics, treu partit del mòbil (5), mòbils i tràmits, com utilitzar el WhatsApp (2).
I acabarem la llista amb les activitats relacionades amb els jocs.
En tots els centres cívics i comunitaris de la Generalitat i en alguns centres cívics de l’Ajuntament hi ha espais en els quals cada dia les persones interessades poden anar a passar l’estona parlant amb altres persones o bé practicant jocs de saló com el dòmino, el parxís, jocs de cartes diversos o el rummikub que és un joc que es va imposant en molts centres. O bé disposen d’espais específics on lliurement es pot jugar a billar, ping-pong o petanca.
En alguns centres s’organitzen setmanalment sessions del joc del Meu-Meva, nom que s’utilitza com a sinònim del quinto que es juga per Nadal. No hi ha premis en metàl·lic.
Però també hi ha alguns tallers pròpiament dedicats a promocionar la pràctica d’alguns jocs: aprendre a jugar a escacs (4), bitlles catalanes (2), mus, bridge per a gent gran (2).
En alguns centres s’organitzen simultànies d’escacs i un campionat de rummikub que s’allarga durant gairebé tot el curs.
Hi ha també un taller de boxa i arts marcials, pensat per a un públic més jove, en un dels centres cívics i comunitaris. Així com altres activitats d’orientació laboral per a joves o pels més petits i els seus pares.