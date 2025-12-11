Quan la fauna no es gestiona bé

Sol passar que quan arriba un govern amb ganes d’actuar sobre tots els àmbits i sectors, li cauen responsabilitats i peticions que feia anys que eren al bagul dels records.
Estem en plena operació contra la pesta porcina africana (PPA), després d’haver-la trobat en uns quants exemplars de porcs senglars a la zona del parc de Collserola. La resposta ha estat immediata amb mobilització de tots els mitjans disponibles, d’aquí i de fora. Si disposem d’una Unitat Militar d’Emergències (UME), s’ha de fer servir i mostrar que no només està per apagar incendis o lluitar contra danys climàtics, sinó que també disposa de serveis contra epidèmies i altres desastres biològics o químics. És una unitat multi funcions que alguns van criticar quan el president Zapatero la va crear, i ara és copiada per múltiples països, arreu del món.
Tornant al tema, dono algunes dades extretes d’informes que m’arriben en funció de càrrecs que he ostentat. Es calcula que en l’àmbit d’Espanya hi havia l’any 1990 una població d’uns 200.000 porcs senglars. Doncs bé, l’any passat (2024) la xifra havia augmentat fins a 1,3 milions. Sí, sí, heu llegit bé, un milió tres-cents mil exemplars.
Pel que fa a Catalunya, el càlcul se situa entre els 200 i els 250.000, i la província de Girona és on n’hi ha més abundància. De totes maneres, a les zones properes a les grans ciutats, hi ha 15 exemplars per quilòmetre quadrat, quan la UE en recomana entre 2 i 4. Aquestes xifres ja mostren les desproporcions i també la manca de gestió adequada des de fa molts anys. Com en tot, el que no s’ha fet en el passat toca fer-ho en el present.
Afegeixo una darrera xifra, procedent de la meva experiència diària en tant que habitant en una zona rural i responsable d’un ajuntament durant uns quants decennis. El poble, com tants altres del voltant, ha tingut la caça del porc senglar com una de les activitats habituals al llarg de la vida, que va passar de pares a fills coneixements, tradicions i usos; a més d’escopetes i gossos ensinistrats. Doncs bé, si anys enrere en una setmana es podien caçar una dotzena de peces, ara poden arribar a les quaranta o cinquanta.
Precisament, un dels grans reptes de totes les societats de caçadors, i amb elles del mateix Govern, és com donar sortida adequada als milers de tones de carn que suposen aquestes caceres. Aquí encara es consumeix poca carn de caça, de manera que molta va a l’exportació, però pagant a preus irrisoris als caçadors. Està en marxa una campanya del Govern per fomentar el consum d’aquesta carn. En altres països, és molt habitual trobar restaurants especialitzats on se’n pot menjar tot l’any.
I bé, arribats on som, toca emprendre canvis considerables per fer els deures que no s’han fet en els darrers decennis. I s’han de fer tots alhora per evitar la repetició de situacions com la que tenim. Una és facilitar la feina de les societats de caçadors. Totes es troben amb massa burocràcia i poc reconeixement. Hi ha problemes de relleu en gairebé totes. Un cert menysteniment i fins i tot criminalització no els ha fet cap bé. Deixo clar que no soc caçador, però conec i reconec la indispensable feina que fan, a més de gaudir d’una activitat necessària, com podem veure.
S’han de fer campanyes com la d’ara per donar a conèixer els perills de les sobrepoblacions de fauna salvatge, perquè poden produir aquests danys. I ara parlem de porcs senglars, però un altre dia parlarem de conills, cabirols o cérvols. Totes les masses piquen, i la bona gestió suposa regular creixements i sosteniment perquè no esdevingui negatiu per a les persones i altres animals, domèstics o no. No s’ha fet en el passat, toca fer-ho en el present.