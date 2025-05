Si em consulten, diré que no

Fa anys, molts anys que no m’han trucat per cap enquesta, ni consultat per cap gran qüestió, excepte en l’àmbit intern de partit, o d’ajuntament.

No crec que ara rebi trucada d’alguna empresa encarregada de dur a terme la consulta anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, en la primera de les jornades del Cercle d’Economia, en relació amb l’opa del BBVA sobre el Banc de Sabadell.

He de dir que des de fa anys opero amb els dos bancs. Més amb el Banc de Sabadell que no pas amb el BBVA, però no seria per qüestions d’eficàcia, rapidesa i proximitat pel que diria que no a l’opa. Ho faria per la simple raó que retallar encara més la competència bancària suposaria una disminució dels efectius territorials a les nostres comarques de la Catalunya Central i en el conjunt de Catalunya.

De fet, aprofito per tornar a insistir en la pèrdua de proximitat de tots els bancs en ben pocs anys. Qui no recorda l’existència de multitud d’oficines bancàries, pertanyents a les caixes d’estalvis? En teníem a cada poble i a pobles mitjans o grans n’hi havia de tres o quatre, de manera que es podia elegir per raons de proximitat, coneixements o simpatia. Des d’aquelles fusions, les desaparicions d’oficines van ser immediates. Tots els bancs resultants s’havien posat d’acord per no cedir a les pressions, exigències i facilitats que donàvem els alcaldes per mantenir-les obertes. Res a fer. Havien decidit que els usuaris passaríem a ser súbdits. I a fer que ho van aconseguir!

Ara i aquí, tots som números, atesos per veus llunyanes que ens diuen on hem de clicar per obtenir informació i aconseguir fer les gestions pertinents. Molt poques oficines, molt pocs caixers, i si ara plega un banc, és evident que totes les oficines i caixers d’aquest banc serien suprimits i quedaríem en mans del banc absorbidor. En aquest cas, el BBVA. Si algú repassa els pobles i ciutats on competeixen, veurà de seguida la sensible pèrdua de llocs presencials.

En cap moment està previst millorar les condicions dels usuaris, perquè seran tractats com ara mateix. Tant ens fa que sigui més gran, perquè no en sortirem beneficiats cap dels que hi tenim compte, així doncs, millor quedar-nos com estem. Que els dos bancs continuïn funcionant, i ens deixin en pau.

Aprofito també l’ocasió per demanar a Junts que no ens prengui més el pèl. Ja està bé d’enviar un representant seu a la CNMC perquè voti una cosa, i després digui que en vol una altra, com és que l’opa no prosperi. Ja som tots grandets com perquè no se’ns vulgui fer combregar amb rodes de molí.

Considero adequada la sortida inesperada del president Sánchez en el sentit de promoure una consulta a tots els àmbits i sectors afectats. Probablement donarà temps al BBVA de repensar l’operació i a la vista d’un gran nombre d’opositors, decidir retirar-la abans que patir una possible derrota. Una opa hostil s’ha de tenir molt ben lligada perquè prosperi, i francament no ha estat el millor moviment ni la millor manera d’ampliar el seu pes i representació. En pocs dies en veurem el resultat.