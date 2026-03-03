Temps robat

Vivim immersos en la il·lusió que el temps és abundant. Ens despertem, programem, posposem, esperem. Creiem que hi haurà un demà per a tot: per aprendre, per estimar, per reconciliar-nos amb nosaltres mateixos.
I, tot i això, la veritat és inapel·lable: la vida és efímera i el nostre cervell no vol que ens adonem del seu pas inexorable, ens protegeix. La major part de les nostres decisions i accions es produeixen en un marc en què la percepció del temps està distorsionada, en què la urgència real queda enterrada sota la rutina i la gratificació immediata. La neurociència ens revela que el cervell humà està dissenyat per prioritzar el que és instantani per sobre del que és futur. Els circuits de recompensa reaccionen de manera molt més intensa davant d’una satisfacció immediata: un missatge, un plaer petit, un èxit ràpid, que davant de la reflexió profunda sobre el nostre futur. Això crea un parany invisible: ens enganyem pensant que hi haurà sempre un demà, mentre deixem escapar els moments que defineixen la qualitat de la nostra vida.
Percebem el temps a través de la intensitat de les nostres experiències. Quan la rutina ens absorbeix, els dies passen com un sospir; quan l’avorriment o la tensió ens domina, cada segon sembla etern. Però aquesta percepció és una construcció del cervell, no una mesura objectiva. Els anys poden desaparèixer sense que ens n’adonem i els moments crucials poden sentir-se interminables. Aquesta distorsió és la gran traïció del nostre propi sistema neurològic: ens fa subestimar el temps que tenim i sobrevalorar el temps que creiem tenir. La primera i més urgent lliçó és comprendre que el temps no és una abstracció ni un recurs infinit. Cada instant perdut en banalitats o en la indecisió és un instant que mai no tornarà. Cada oportunitat que deixem passar per por, per comoditat o per ignorància és una part de la nostra vida que hem renunciat a viure. I el cervell, programat per a la gratificació immediata, no ens avisarà, no ens advertirà que estem dilapidant el bé més preciós que posseïm. A la meva consulta ensenyo a la gent a prendre decisions per no malbaratar el seu temps.
Aquí és on entra la necessitat d’educar el cervell per percebre la urgència que no sent. No parlem de viure sota estrès ni de buscar constantment l’ansietat de l’eficiència, sinó de desenvolupar una consciència plena sobre la temporalitat de la nostra existència. Aprendre a prioritzar allò que realment té valor, entrenar la ment per focalitzar-se en el que és significatiu, reconèixer que cada decisió modela el nostre futur i, en última instància, cultivar l’habilitat d’aprofitar cada instant com si fos irrepetible, és un acte de neuroplasticitat aplicada a la vida. Aquesta plasticitat de les neurones ens dona una esperança radical: el cervell pot ser reprogramat per entendre la temporalitat amb més profunditat. Podem entrenar-lo perquè percebi la urgència i la rellevància dels nostres actes, per amplificar la consciència sobre com utilitzem cada segon. Cada reflexió, cada pràctica de “mindfulness” (consciència plena), cada decisió conscient crea connexions neuronals que reforcen la nostra capacitat de viure amb intenció i plenitud. L’educació del cervell no és una metàfora, és un acte concret de supervivència emocional i existencial.
Aquest procés exigeix valentia i honestedat. Cal mirar de cara que el temps és limitat, implacable i irreversible, que no hi ha garanties ni segones oportunitats. Cal acceptar que l’única variable realment sota el nostre control és com invertim cada instant que se’ns concedeix. I, encara més profundament, cal que ens adonem que la manera com entrenem la nostra percepció del temps determina no només què fem, sinó com sentim la nostra pròpia vida. Quan aprenem a viure amb aquesta consciència, cada segon es transforma en un espai de creixement, d’aprenentatge i de connexió. Cada experiència significativa, una conversa profunda, un acte de generositat, una decisió valenta, tot deixa empremta en el cervell i en l’ànima. Cada moment desaprofitat, en canvi, es converteix en una oportunitat perduda que el temps no ens tornarà mai, temps robat. La paradoxa és que viure amb plenitud exigeix treballar contra la nostra pròpia biologia, contra la tendència natural a subestimar la fugacitat de la vida.
És radicalment provocador, però necessari: si no eduquem el cervell per respectar el temps, la vida ho farà per nosaltres. Quan el temps s’acabi, que s’acabarà, només quedaran les decisions que vam prendre, les connexions que vam cultivar i la consciència amb què vam viure. Tot el que no vam viure conscientment s’haurà perdut per sempre, sense avisar, silenciosament.
El temps no espera. El nostre cervell tampoc hauria de fer-ho. Aprenem a viure conscientment abans que sigui massa tard.