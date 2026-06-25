Terrassa necessita més habitatge de lloguer assequible

Dol constatar que avui a Terrassa hi ha moltes famílies que no poden accedir al mercat lliure d’habitatge, sigui per falta de recursos o per no poder tenir accés al crèdit hipotecari.Diverses entitats socials, entre les quals la nostra, fa anys que reclamen més pisos assequibles, sobretot de lloguer. A partir del 2008 amb la greu cisi immobiliària, l’empresa municipal Somuhatesa, que tenia llarga i acreditada experiència en la construcció d’HPO (habitatge de protecció oficial), no n’ha tornat a construir.
Després d’anys de poca activitat en la construcció d’HPO a preu assequible finalment aquest any està previst que s’acabin 258 habitatges entre els de Can Colomer de Salas i els del carrer Mas Adei de la Cooperativa La Teulada. Són bones notícies, però no podran resoldre el greu dèficit acumulat en els darrers anys, sobretot del modo lloguer. Només cal recordar que al Registre municipal de persones de Terrassa interessades en un pis protegit hi havia inscrites més de 5.000 persones.
L’Ajuntament acaba d’aprovar un nou Pla local d’Habitatge 2026-2031, que preveu que Terrassa pugui arribar a tenir al final uns 10.000 habitatges a preu assequible, cosa que ha de fer possible disposar d’un parc municipal d’habitatges de lloguer a preu mòdic per poder atendre les famílies que més ho necessiten. El compliment del nou Pla ajudarà moltes parelles que busquen fa temps un pis per poder emancipar-se, perquè no hagin d’esperar-se anys i més anys quan les respectives famílies no poden ajudar-los.
Atesa aquesta realitat i tot esperant que les cessions de dret de sòl que l’Ajuntament ha anat negociant es puguin fer realitat, és del tot necessari que l’empresa municipal Somuhatesa torni a construir habitatge protegit sobretot de lloguer. La construcció directa és la via més ràpida per poder tenir més d’HPO de preu assequible acabat i a disposició de les famílies que ho necessitin. L’actuació directa municipal és el millor camí per donar continuïtat als habitatges assequibles que s’acabaran aquest any.
Per assolir l’objectiu de 10.000 habitatges a preu assequible l’any 2031, caldrà agilitar molt tots els processos, tant els de gestió com els de construcció, sigui directa o sigui via cessions de dret de sòl municipal. És hora de superar les insuficiències dels darrers anys. Com sigui que no es pot perdre mai l’esperança, esperem i desitgem que ara sí que es podran construir més habitatges, consolidar un Parc municipal de lloguer i reduir el dèficit acumulat. Per tenir èxit caldran molts esforços i recursos, aplicats sota el lideratge de l’Ajuntament com a responsable màxim del tema.