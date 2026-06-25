Una realitat incòmoda que hem d’abordar

La violència sexual infantil és una realitat, una problemàtica que existeix des de fa molt temps, però que en l’actualitat està canviant, progressivament, la forma d’intervenir, el desplegament de recursos i la visió a escala social.
La violència sexual infantil afecta 1 de cada 5 nens, nenes o adolescents, tal com ho informa el Consell d’Europa, així que no són casos aïllats, “coses que els passen als altres”, sinó que es tracta d’una realitat dolorosa que hem d’assumir. Des de PrevenSI pensem que la responsabilitat davant d’aquest tipus de violència és de tota la societat, les nenes, nens i adolescents mereixen que ens en fem càrrec i despleguem totes les accions necessàries per prevenir-la, detectar-la i actuar de forma adequada.
És important que fem valdre el treball que s’està fent en la intervenció cap a les persones que han estat víctimes, i les seves famílies, i més encara des dels últims anys en què disposem d’un model públic d’atenció que mitjançant les Barnahus ha millorat molt la resposta davant d’aquestes situacions.
Cada vegada s’aposta més per oferir propostes d’educació sexoafectiva, enfocades a tenir millor consciència de la pròpia sexualitat i també dels drets a posar límits i respectar-se a un mateix i els altres, aquesta és una poderosa eina de prevenció. Però no pot ser l’única.
El problema és ampli i complex i hem d’explorar totes les vies d’acció necessàries i sobretot les més efectives, partint del coneixement acadèmic i la investigació científica que existeix en aquest àmbit, per dissenyar polítiques públiques i accions fonamentades i orientades a la prevenció, l’atenció i reparació.
Davant d’aquesta realitat incòmoda, és normal que ens puguem preguntar: per què existeix aquesta problemàtica? Per què passa això? O, fins i tot, qui n’és responsable?
Per a nosaltres, la resposta és clara. La violència sexual infantil existeix perquè hi ha qui l’exerceix. I qui exerceix aquest tipus de violència n’és responsable.
Aquesta obvietat ens hauria de portar clarament al següent punt: com prevenim que hi hagi noves víctimes? Quines accions estem dirigint a qui pot estar en risc d’exercir aquest tipus de violència? Si penseu en alguna acció en aquest sentit, segurament us serà difícil trobar-la, i això és perquè gairebé no existeixen iniciatives o recursos adreçats a les persones en risc d’exercir aquest tipus de violència.
Per aquest motiu va néixer PrevenSI, set anys enrere, amb la voluntat d’aportar recursos dirigits a les persones en risc d’exercir violència sexual infantil, amb l’objectiu d’evitar noves víctimes. Perquè no podem esperar que la responsabilitat de prevenir la violència sexual infantil recaigui únicament en un infant que pugui identificar una situació de risc i aturar-la.
Des de PrevenSI oferim informació, suport i atenció a qualsevol persona que senti una preocupació per una situació de violència sexual infantil. Ens adrecem a persones que hagin estat víctimes i també el seu entorn, familiar i social.
També ens adrecem a persones que se sentin en risc d’exercir violència sexual infantil i busquin ajuda. I també ens adrecem al seu entorn, familiar o social que pot sentir confusió, patiment o dubtes davant d’aquesta situació.
Finalment, també ens adrecem a professionals, de qualsevol àmbit, que tinguin dubtes davant de situacions relacionades amb la violència sexual infantil i necessitin suport o orientació per gestionar-les.
La prevenció de la violència sexual infantil és una responsabilitat compartida, així que si et trobes en qualsevol d’aquestes situacions, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon, xat o correu electrònic, de forma anònima, confidencial i gratuïta.
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