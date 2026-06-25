L’equip de govern forja un front comú contra els talls de llum i gas a les famílies vulnerables

L’equip de govern de Tot per Terrassa (TxT) i Junts per Terrassa porta al ple una proposta consensuada amb Esquerra Republicana i el PSC contra la pobresa energètica. L’acord denuncia la recent sentència del Tribunal Constitucional que anul·la parts clau de la llei catalana 24/2015. Aquesta decisió judicial elimina l’obligació de les elèctriques de demanar un informe previ als serveis socials abans de tallar la llum o el gas a una família vulnerable, un escut de protecció conegut com a principi de precaució. El tribunal creu que aquest principi de precaució, que evitava els talls de subministrament, va en contra del "règim homogeni estatal".
El text de la moció pactat amb els grups, i que la regidora de Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, ha presentat aquest dijous al migdia als mitjans, alerta que la resolució de l’alt tribunal espanyol “subordina la dignitat humana i la salut al manteniment del règim econòmic de les grans elèctriques”.
A escala local, l’aplicació d’aquesta norma d’àmbit català ha evitat milers de talls de subministraments i ha suposat un estalvi enorme per a l’administració.
Des del 2015, la intervenció municipal de l’Oficina d’informació en matèria de pobresa energètica (Ofimape) per ajudar les famílies, i alhora abaratir contractes i gestionar ajornaments, ha permès reduir gairebé un 98% els ajuts econòmics directes per pagar factures, passant de 280.000 euros a només 6.553 aquest 2025. Per combatre la indefensió actual, la moció exigeix al govern espanyol aplicar les directives europees que prohibeixen les desconnexions i insta la Generalitat a portar el conflicte a la justícia europea.
Tot i la condonació del deute històric de l’any 2021, els partits alerten que els impagaments generats des del 2022 no s’han perdonat i continuen ofegant les famílies. A més, l’Ajuntament es compromet a realitzar una campanya informativa dels canvis produïts arran d’aquesta sentència i dels drets dels usuaris.
Altres acords
Finalment, Tot per Terrassa ha promogut acords de la Junta de Portaveus per reclamar a la Direcció General de Trànsit solucions al col·lapse dels exàmens de conduir, "amb un alt nombre de terrassencs a l'espera de poder examinar-se", i per mostrar el rebuig absolut a la supressió d'una línia d'I3 a l'escola Roc Alabern, així com per donar suport a l'Institut Escola Feixes en la implementació progressiva de la jornada partida.