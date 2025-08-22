Terrassa, una ciutat que no s’atura, ni tan sols a l’agost

L’agost és, per a moltes persones, un temps de pausa, descans i mirada cap endins. Però tot i que l’agost pot semblar un mes de pausa, a Terrassa la ciutat no s’atura. Una ciutat com Terrassa, dinàmica, compromesa i diversa, també batega els mesos d’estiu. La ciutat viu, i viu de moltes maneres. És per això que, des de l’Ajuntament, continuem treballant amb el compromís de garantir que els serveis municipals funcionin i que la ciutadania se senti acompanyada també en aquesta època de l’any.
És en aquest context que assumeixo, entre el 18 i el 24 d’agost, la responsabilitat d’exercir com a alcaldessa accidental, amb la voluntat de vetllar pel bon funcionament de la ciutat, des de la proximitat i l’escolta, tal com fem la resta de l’any.
Per tant, aprofito l’avinentesa per agrair especialment la tasca dels serveis municipals que, fins i tot a ple estiu, vetllen per la seguretat, la neteja, l’atenció ciutadana, el manteniment de la ciutat, emergències…. Fan possible que la ciutat continuï funcionant amb normalitat, garantint drets i benestar. I això és gràcies a la professionalitat i el compromís de centenars de treballadors i treballadores que garanteixen la continuïtat del servei públic.
Com a tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, conec de prop l’esforç que fan autònoms, empreses, comerços i iniciatives socials per mantenir viu el batec econòmic i comunitari de Terrassa. Fins i tot durant l’agost, quan molts negocis tanquen o redueixen l’activitat, d’altres aprofiten per reformar-se, innovar, revisar processos o atendre amb més temps les persones. Aquest dinamisme no és casual: és fruit d’una ciutat viva, creativa i treballadora.
Alhora, com a regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, no puc deixar d’expressar el meu agraïment a les entitats, famílies i professionals que, també aquests dies, continuen impulsant una Terrassa més inclusiva, més accessible i més justa. Estiu o hivern, l’accessibilitat no fa vacances. Les barreres físiques, sensorials o socials tampoc. Per això cal persistir en l’objectiu d’una ciutat on tothom se senti reconegut, acollit i amb dret a participar-hi plenament.
Aquests dies són també una oportunitat per escoltar més, per passejar amb calma, per mirar la ciutat amb més detall. I és que els moments aparentment més tranquils són sovint els més valuosos per fer aflorar idees, reptes i mirades de futur. En aquest sentit, l’agost no és només un mes de transició, sinó un espai on podem sembrar canvis que maduraran al setembre.
Terrassa és una ciutat valenta. Una ciutat que ha après a créixer en la diversitat, a defensar els drets i a mirar endavant amb esperança. Des d’aquesta responsabilitat temporal que assumeixo com a alcaldessa accidental, reafirmo el meu compromís amb aquesta Terrassa propera, viva, inclusiva, accessible i activa.
Continuem construint-la entre totes i tots cada dia de l’any per fer de Terrassa la capital de la qualitat de vida. També aquests dies d’agost, quan sembla que tot s’atura, però Terrassa no ho fa.