Tots els sants

Cada any, quan arriba el mes de novembre, la solemnitat de Tots Sants ens convida a alçar la mirada més enllà de les realitats materials i les preocupacions de cada dia, i a recordar que la nostra vida està cridada a arribar a la plenitud de l’amor de Déu.
En pensar en els sants, potser ens venen a la memòria grans figures de l’Església, persones que van fer obres extraordinàries. Tanmateix, la santedat no és un privilegi reservat a uns quants ni consisteix a fer coses excepcionals. Ser sant significa deixar que Déu transformi el nostre cor, que el seu amor ens ompli, i aprendre a viure cada dia amb més amor, més humilitat, més generositat i més confiança en ell.
L’Evangeli de les benaurances ens mostra el camí de la santedat: ser pobres en l’esperit, treballar per la pau, tenir fam i set de justícia, ser misericordiosos, mantenir el cor net. Jesús ens recorda que la veritable felicitat no es troba en el poder, en els diners, en l’èxit o en el reconeixement dels altres, sinó en viure l’amor de Déu, l’amor que ell ens té, i a posar la nostra vida al servei dels germans.
Els sants són testimonis que aquest camí és possible. Alguns van ser coneguts i venerats per tothom; altres van ser perseguits i van arribar a vessar la seva sang per Jesucrist i l’evangeli, d’altres van viure la seva fe en el silenci de les seves llars, tenint cura de les famílies, acompanyant els malalts, perdonant les ofenses o ajudant els qui més ho necessitaven. També avui hi ha molts sants anònims entre nosaltres: persones que, sense fer soroll, fan present la bondat de Déu en el món. El papa Francesc els va anomenar “els sants de la porta del costat”.
La festa de Tots Sants ens parla també de la vida eterna. La nostra existència no s’acaba amb la mort. La fe cristiana ens anuncia que Déu ens ha creat per amor i ens crida a viure per sempre amb ell. Jesucrist, el fill de Déu Encarnat, ens ha obert les portes d’una vida nova amb la seva mort i la seva resurrecció. Creure en la vida eterna no significa desentendre’ns d’aquest món ni viure esperant passivament el futur. Al contrari, significa viure el present amb més responsabilitat i esperança. Cada gest d’amor, cada paraula de consol, cada esforç per construir la pau i cada acte de servei tenen un valor que no desapareix. Allò que fem per amor roman en el cor de Déu.
Aquest mes de novembre se’ns convida també a recordar amb estimació els nostres difunts. Els portem en la memòria, en la pregària i en tantes experiències compartides. La separació ens entristeix, però l’esperança cristiana ens permet confiar que els qui han mort en el Senyor són a les seves mans misericordioses. La mort és una realitat que ens dol i ens omple de preguntes. Però, per al cristià no té l’última paraula: l’última paraula la té l’amor de Déu, que és més fort que la mort.
Celebrar Tots Sants és recordar el nostre destí i renovar el nostre compromís. Immersos en les angúnies i neguits de cada dia sovint oblidem alçar la mirada al cel. Que aquesta festa ens ajudi a viure amb els peus a terra i el cor al cel; a valorar allò que és veritablement important i a no perdre mai l’esperança. I que, al final del nostre camí ens espera l’abraçada d’amor de Déu i trobar-nos amb tots aquells que ens han precedit en la fe, per participar junts de la joia que no s’acaba mai. Que Maria, reina de Tots Sants, ens acompanyi en el nostre camí i ens ajudi a viure cada dia amb l’esperança de la vida eterna.